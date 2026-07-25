Piden elevar valor agregado luego de 3.a ronda bilateral

Tras el término de la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en el marco del Tratado Comercial que sostienen con Canadá (T-MEC), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) reconoció los avances alcanzados; sin embargo, señaló que es necesario incrementar el valor agregado nacional de los envíos de mercancías mexicanas.

La Concamin dijo que de hacerlo, se permitirá que los beneficios del comercio exterior y del T-MEC se traduzcan en una mayor generación de empleos y mejores ingresos para las familias mexicanas, además de fortalecer la competitividad regional y brindar mayor certidumbre a las empresas que participan en las cadenas de valor.

El organismo empresarial destacó que la declaración conjunta emitida por el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard y el representante comercial de EU (USTR), Jamieson Greer, confirmó que existe una ruta institucional para revisar asuntos relacionados con la seguridad económica, el trabajo, la agricultura, los servicios de pagos electrónicos, el acero y aluminio, sus productos derivados y el sector automotriz.

Añadió que para el sector, uno de los principales resultados de esta tercera ronda es que ambos países coincidieron en la necesidad de fortalecer la manufactura en la región y reforzar las cadenas regionales de suministro e impulsar la inversión, la integración productiva y el intercambio comercial entre los tres socios del tratado.

Consideró favorable que la SE y la USTR acordaran mantener una agenda de trabajo definida y continuar las negociaciones mediante una cuarta ronda que se celebrará en septiembre en Washington, D.C.

Sobre la revisión conjunta explicó que es relevante, ya que los gobiernos de los tres socios comerciales buscan fortalecer la integración económica de la región en un contexto marcado por la relocalización de las cadenas y la competencia global por atraer inversiones manufactureras.

La Concamin reiteró su disposición para acompañar los esfuerzos que buscan consolidar una región más integrada, con cadenas más sólidas y una manufactura con mayor contenido nacional.w