Repunta 0.2 puntos la tasa de desempleo

Los ajustes al salario mínimo y la reforma a la jornada laboral añadirán presiones sobre los costos del sector formal, particularmente en entidades donde la fuerza laboral percibe hasta dos salarios mínimos.

El porcentaje de desocupación registró un incremento de 0.2 puntos porcentuales durante junio, al ubicarse en 2.9 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), desde 2.7 por ciento que registró en el mismo periodo del año pasado, informó el Intituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población en esta condición pasó de un millón 661 mil 477 a un millón 793 mil 589; es decir, 132 mil 112 personas desempleadas.

Por género, en las mujeres el porcentaje incrementó 0.3 puntos porcentuales o 63 mil 109 personas más, de 712 mil 544 que había en junio de 2025 a 775 mil 653 en el mismo mes de 2026.

2.76 por ciento, la tasa de desempleo registrada en mayo

Para los hombres, la tasa de desocupación se ubicó en 2.8 por ciento, 0.2 puntos porcentuales más que el porcentaje anterior de 2.6 por ciento, al pasar 948 mil 993 masculinos a 1 millón 017 mil 936; 69 mil 003 hombres más.

En un análisis, Banco Base explicó que estas cifras responden a una debilidad del mercado laboral, incluso con el hecho de que el Mundial de Futbol 2026 se llevó a cabo en el mismo mes, lo que no estimuló la generación de puestos laborales, incluso los temporales.

“El efecto del evento fue marginal y es posible que solo se haya concentrado en las ciudades sede. Esto se explica porque el tipo de empleo que genera un evento de esta magnitud es de carácter temporal y se ubica principalmente en actividades relacionadas con el turismo, como restaurantes, hoteles y comercio”, explicó.

Lo anterior toma relevancia, debido a que las cifras del Inegi también refieren que los sectores de los servicios fueron los que registraron caídas anuales durante junio, con una disminución de 1.09 por ciento en el caso de los restaurantes y los servicios de alojamiento y con una baja de 0.64 por ciento en el comercio.

De manera general, la población ocupada cayó en 320 mil personas respecto a mayo, situándose en 60.09 millones de personas, mientras que la población desocupada aumentó en 78 mil personas con series originales, con un total de 1.79 millones de personas desempleadas.

Esto ocasionó que la PEA disminuyera en 242 mil personas, para colocarse en un total de 61.88 millones de personas.