Pemex investiga origen de mancha aceitosa en bahía de Manzanillo; descarta daños a instalaciones

Pemex investiga origen de mancha aceitosa en bahía de Manzanillo y descarta afectaciones a infraestructura..

Petróleos Mexicanos (Pemex) e instituciones federales iniciaron este miércoles una investigación para identificar el origen de una mancha aceitosa detectada el pasado martes en aguas de Manzanillo, Colima.

Además, aseguró que las instalaciones operan con normalidad y sin evidencia de afectaciones o incidentes asociados al evento.

En ese sentido, personal de Resguardo Marítimo Federal, de la Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo, de la a Secretaría de Marina (SEMAR) y de Pemex realizaron recorridos de verificación en muelles, ductos playeros y demás instalaciones de la Terminal Marítima de Manzanillo.

Las revisiones, efectuadas los días 2 y 3 de junio, reportaron que las instalaciones operan en condiciones normales y sin evidencia de afectaciones o incidentes asociados a la mancha aceitosa.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex mantiene coordinación interinstitucional en investigación sobre mancha aceitosa en Bahía de Manzanillo pic.twitter.com/lyjbiRdkAR — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 4, 2026

Pemex aseguró que mantiene coordinación permanente con las autoridades correspondientes para apoyar las acciones de seguimiento e investigación de la aparición de la mancha aceitosa.

Pemex anuncia nueva revisión de ductos en Manzanillo

Por último, se programó una nueva inspección de ductos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la ASIPONA y Protección Civil, con el fin de garantizar la seguridad y mitigar riesgos en los ecosistemas locales.

El pasado 2 de junio de 2026, se detectó una mancha aceitosa en la bahía de Manzanillo, por lo que las autoridades activaron un operativo de contención.

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JVR