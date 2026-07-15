Concanaco busca coordinación con municipios para regular consumo eléctrico del mercado gris

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) sostuvo que iniciará un plan de trabajo con los municipios y cabildos en el territorio nacional para identificar cómo el mercado gris o el ambulantaje consume energía eléctrica y así combatir la informalidad y eliminar la competencia desleal, esta acción forma parte de convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que haya atención directa en los negocios que forman parte de la organización.

“Eso se tiene que regular y se tiene que modificar. No se busca combatirlo. Porque entendamos eso, no se busca combatirlo. Lo que se busca es hacer que esa gente salga de la trampa de la informalidad. También es un motivo más para que ese tipo de mercado no subsista en esos espacios que también tienen comercio establecido”, indicó Octavio de la Torre de Steffano, presidente nacional de la Concanaco Servytur.

El representante sectorial añadió que el pasado 14 de julio se inició un convenio entre la Confederación y la CFE y se acordaron tres puntos a llevarse a cabo:

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Instalar mesas técnicas permanentes para atender incidencias en el país y que ayuden a la identificación de zonas críticas Construcción un “canal de planeación” que permita compartir los proyectos de inversión que tiene la IP en el sector eléctrico Crear un Observatorio Nacional de Energía para los negocios familiares, donde se haga un mapeo de interrupciones, variaciones de voltaje, zonas críticas y necesidades de inversiones

Sostuvo que, en el tema de interrupciones del servicio eléctrico, están las asociadas a los fenómenos naturales, pero también está una segunda causa que es de preocupación: “las conexiones irregulares, es decir el crecimiento urbano sin planeación”.

Y en ese sentido, agregó que, otro de los compromisos que se acordaron fue que la Concanaco trabajará con los cabildos en los diversos municipios para identificar cómo el comercio ambulante o mercado gris consume energía eléctrica sin pagarla .

“Lo estamos abordando desde la parte de responsabilidad porque seguramente los cabildos, las y los presidentes municipales no han caído en cuenta que, al otorgar permisos, vamos a suponer que otorguen permisos para venta en la vía pública, no están condicionando sus permisos o no están vigilando que esas personas no cometan un delito, porque es un delito hacer uso de algo que no es tuyo, como es la energía que no estás pagando” Octavio de la Torre de Steffano, presidente de Concanaco Servytur



De la Torre agregó que, es importante, que se lleve a cabo la coordinación, porque el hecho de que el ambulantaje se conecte de postes e instalaciones también genera un daño en el flujo de energía eléctrica que requieren los comercios establecidos que sí pagan.

“Insisto, no es ir en contra de ellos: es entender que este es un país y que es de todos y que hay una corresponsabilidad, y ahí uno de los elementos que incide en esa situación son los cabildos y municipios que autorizan a través de sus reglas la instalación de mercado gris , mercado informal y ambulantaje en las calles de las poblaciones y no proyectan que requieren consumo de luz”, señaló.

Puntualizó que lo que se busca es dar con “la causa raíz, hay que ver cómo esas personas las ponemos en algún otro sitio donde puedan llevar alguna actividad económica, pero no ahí porque hay un daño”.

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cehr