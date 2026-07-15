Nubank nombra nueva CEO para América Latina

El banco digital Nubank anunció el nombramiento de Livia Chanes como nueva directora ejecutiva (CEO) para la zona de América Latina, aunque mantendrá de manera simultánea su cargo como CEO de Nubank Brasil; de esta forma, los directores generales en México, Armando Herrera, y de Colombia, Marcela Torres, reportarán directamente a Chanes, pero conservando su autonomía operativa, especificó la institución financiera.

“Mi compromiso es garantizar que México y Colombia se beneficien de todo lo que hemos construido en Brasil. Este intercambio acelera la innovación en todas las direcciones”, compartió Livia Chanes en un comunicado, y añadió que la prioridad de la compañía que representa es continuar con el crecimiento, utilizando los conocimientos adquiridos para beneficiar a cada cliente de las regiones en que el banco presta servicio.

La trayectoria de la nueva CEO dentro de Nubank comienza con su incorporación hace seis años como vicepresidenta de producto, para posteriormente hacerse cargo de la operación brasileña en el segundo semestre de 2022 y convertirse en directora ejecutiva de la zona de Brasil al iniciar 2024.

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Brasileño Nubank obtiene crédito de 650 mdd para expansión en México y Colombia ı Foto: larazondemexico

Durante su gestión sumó más de 50 millones de nuevos clientes en Brasil, para alcanzar la marca de 115 millones; en ese periodo, la institución financiera lanzó nuevas funciones como NuCel, su servicio de telefonía móvil, nuevos productos de crédito y la expansión de Nu Empresas, que alcanzó seis millones de clientes, para convertir a Nubank en la institución con el mayor cantidad de Números de Identificación Tributaria (NIT) atendidos en Brasil.

El nuevo cargo que asume Livia Chanes sucede dentro del contexto donde Nubank supera 135 millones de clientes a escala global y tras la autorización de operar como banco en México donde, además, contabiliza 15 millones de usuarios, mientras que en Colombia la cifra alcanza los cinco millones.

“Hace 13 años nos propusimos demostrar que un banco podía ser más simple y estar construido alrededor del cliente. Fue en Brasil donde validamos ese modelo”, afirmó David Vélez, fundador y CEO global de Nubank, quien agregó que la unificación de funciones “bajo el liderazgo de Livia es un paso natural”, y refirió que las barreras que limitan la inclusión financiera persisten en toda América Latina, pero “ahora tenemos las herramientas, el equipo y el historial necesarios para superarlas con mayor rapidez”.

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MSL