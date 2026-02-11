Nu prospecta 4.2 mmdd en inversión para 2030

Las oficinas sede de la financiera, en una imagen de archivo.

Nu México, plataforma de servicios financieros digitales, detalló que tiene la perspectiva de lograr una inversión total de 4.2 mil millones de dólares con vista a 2030, como parte de su estrategia de crecimiento a largo plazo en el país; además, la institución se encuentra en fase preliminar para comenzar operaciones en el transcurso de este año como banco, tras la aprobación de la licencia en abril de 2025.

Armando Herrera, CEO de Nu México, en el último videocast de la compañía, comentó que “nuestro compromiso con México es a largo plazo. Para 2030, esperamos haber invertido 4.2 mil millones (de dólares) en el país, incluyendo un estimado de 2.4 mil millones (de dólares) en gastos estratégicos (capex y opex) en los próximos cuatro años, además del capital que ya tenemos en el país”.

La compañía registra la contratación cercana de un millón de nuevos clientes por trimestre, con lo que ha alcanzado casi 14 millones de clientes en el país, lo que representa el 14% de la población adulta de México.

En cuanto a la aprobación de la licencia bancaria en abril del año pasado, la empresa se encuentra en la fase final de preparación para la auditoría de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el inicio de las operaciones bancarias completas previsto durante este año.

Con esta transición, Nu ofrecerá productos y servicios como portabilidad de nómina, así como incrementar límites de depósito, y ofrecer mayor protección a los depósitos a través del seguro del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. (IPAB).

Entre las perspectivas de crecimiento, Armando Herrera comentó que está preparada la expansión de red de corresponsales bancarios para depósitos y retiros en más de 30 mil puntos, así como ofertar pagos a meses sin intereses.

MSL