Jalisco firma convenio con red de Pymes de UE

EL GOBIERNO de Jalisco firmó un convenio de adhesión como socio internacional de la red Enterprise Europe Network (EEN) y formalizó el consorcio EEN México como parte de las acciones para que empresas mexicanas puedan ser incluidas en las cadenas globales de valor, tengan acceso a socios europeos, financiamiento, transferencia tecnológica y oportunidades de crecimiento.

Laura Romero Zueck, directora general de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) Jalisco, destacó que la firma de este convenio permitirá que las pequeñas y medianas empresas de Jalisco y posteriormente, otras entidades del país, servirá para “abrirnos al mundo y a Europa, para nosotros la Unión Europea representa 27 puntos de entrada y de oportunidades y la EEN representa ese vínculo que nos puede estar acortando las distancias y acercando a nuevos mercados”.

4.9 millones de Pymes existen actualmente en México

La EEN es una iniciativa de la Comisión Europea, que se creó en 2008, y que a través de una red de más de 60 países y 600 socios, facilita el acceso de las empresas a mercados internacionales a través de asesoramiento especializado en innovación; además, es una plataforma de cooperación en investigación y de ofertas tecnológicas que permite a las empresas ser más competitivas.

TE RECOMENDAMOS: En 3 meses supera mermas por aranceles de 2025 Conflicto en Medio Oriente cuesta 25 mmdd a empresas

“Por último, aunque no menos importante, la red también apoya a las empresas con las complejidades de exportación e importación de bienes y servicios”, indicó Natalia Martínez Páramo, de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y de las Pymes (EISMEA, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea.

Por su parte, Víctor Sánchez Trejo, coordinador del Consorcio EEN México, destacó que el convenio se inició con la colaboración estratégica del gobierno de Jalisco, y pronto se firmarán cuatro convenios de colaboración con cámaras empresariales de esa entidad y en ese sentido, ir conformando la red, “que haya más asociaciones que se adhieran a la EEN”.

Añadió que antes de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE, se tendrán reuniones con la Secretaría de Economía y con diversas organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos para invitarlos a conocer la red.