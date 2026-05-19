México quiere eliminar el trabajo infantil

EL GOBIERNO federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), destacó que en México hay un compromiso para erradicar el trabajo infantil con políticas públicas enfocadas en el humanismo y bienestar social, en ese contexto, con la intención de garantizar entornos libres de explotación infantil y que las personas menores de edad tengan un sano desarrollo integral, lanzó la campaña “Tarjeta roja al trabajo infantil”.

Marath Bolaños López, titular de la STPS, destacó que los avances que se tienen en México son amplios por el fortalecimiento de la educación, los programas sociales, la inspección laboral especializada y que se tenga un marco jurídico; no obstante, aún hay retos que enfrentar. La STPS en conjunto con la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzaron la campaña, en un contexto en el que, a nivel global, hay 138 millones de niños y niñas que continúan en situación de trabajo infantil y alrededor de 54 millones laboran en entornos peligrosos que ponen en riesgo su salud, integridad y desarrollo.

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En ese contexto, representantes gubernamentales, empleadores y trabajadores participaron en una fotografía colectiva y mostraron una tarjeta roja, “marcando simbólicamente el inicio de la campaña en el país”. La iniciativa se realiza desde el 12 de mayo y hasta el 12 de julio y buscará promover actividades culturales, deportivas e institucionales para que el mensaje se amplifique y convoque a más aliados. Asimismo, consistirá en tomarse una fotografía, mostrando una tarjeta roja y compartirla en redes sociales o espacios institucionales.

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Originalmente, “Tarjeta roja al trabajo infantil” se impulsó hace más de 20 años por la OIT, pero se relanzó en 2026 en el marco de la Sexta Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil.

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, sostuvo que la dependencia que encabeza trabaja para fortalecer la protección contra niñas, niños y adolescentes en el sector turístico, “mediante la actualización y digitalización del Código Nacional de Conducta, que amplió su alcance a más prestadores de servicios”, y que ya se prepara un protocolo de actuación para prevenir, identificar y atender casos de explotación infantil en destinos turísticos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.