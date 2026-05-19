Conflicto en Medio Oriente cuesta 25 mmdd a empresas

Al cierre de 2025, el promedio de aranceles de EU sobre las importaciones aumentó a un rango de entre 264 y 300 mmdd.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya ha costado a las empresas de todo el mundo al menos 25 mil millones de dólares, y la factura sigue aumentando, la cifra se puede dimensionar si se compara con los más de 35 mil millones de dólares en costos que derivaron por los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2025, según un análisis de Reuters.

El Tip: Australia acordó con China el suministro de 600 mil barriles de queroseno, energético usado en la aviación, en un momento en el que el precio del combustible se desborda.

Un repaso de los comunicados corporativos desde el inicio del conflicto por parte de empresas que cotizan en Estados Unidos, Europa y Asia ofrece una visión interesante de las consecuencias. Las empresas se enfrentan a precios energéticos en alza, cadenas de suministro fracturadas y rutas comerciales cortadas por el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz.

Al menos 279 empresas han citado la guerra como motivo para adoptar medidas defensivas destinadas a mitigar el impacto financiero, entre ellas subidas de precios y recortes de producción, según muestra el análisis. Otras han suspendido los dividendos o las recompras de acciones, han despedido temporalmente a personal, han añadido recargos por combustible o han solicitado ayuda gubernamental de emergencia.

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Esta agitación —la última de una serie de acontecimientos globales desconcertantes para las empresas tras la pandemia de Covid-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia— está moderando las expectativas para el resto del año, ya que hay pocas perspectivas de que se alcance pronto un acuerdo para poner fin al conflicto.

“Este nivel de declive del sector es similar al que observamos durante la crisis financiera mundial e incluso superior al de otros periodos de recesión”, dijo a los analistas Marc Bitzer, director ejecutivo de Whirlpool, después de que la empresa redujera a la mitad sus previsiones para todo el año y suspendiera el pago de dividendos.

A medida que se ralentiza el crecimiento, el poder de fijación de precios se debilitará y los costos fijos serán más difíciles de absorber, según los analistas, lo que amenazará los márgenes de beneficio en el segundo trimestre y después. Es probable que las subidas de precios sostenidas alimenten la inflación, lo que perjudicará la ya frágil confianza de los consumidores.

100 dólares por barril o más se encuentra el barril del petróleo

“Los consumidores están posponiendo la sustitución de productos y optando por repararlos”, dijo Bitzer.

El fabricante de electrodomésticos no está solo. Empresas como Procter & Gamble, el fabricante de preservativos malasio Karex y Toyota han advertido del creciente impacto a medida que el conflicto entra en su tercer mes.

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz —el punto de estrangulamiento energético más crítico del mundo— ha impulsado los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, más de un 50 por ciento por encima de los niveles previos a la guerra.

El cierre ha disparado los costos de transporte, ha reducido el suministro de materias primas y ha cortado rutas comerciales vitales para el flujo de mercancías. Se han visto afectados los suministros de fertilizantes, helio, aluminio, polietileno y otros insumos clave.

Una quinta parte de las empresas del estudio —que fabrican de todo, desde cosméticos hasta neumáticos y detergentes, pasando por operadores de cruceros y aerolíneas— han señalado un impacto financiero debido a la guerra.

Las aerolíneas representan la mayor parte de los costos cuantificados relacionados con la guerra, con casi 15 mil millones de dólares, ya que los precios del combustible para aviones casi se han duplicado.