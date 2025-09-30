Nu solicita licencia bancaria en EU; aún no es banco en México

Nubank solicitó licencia bancaria para operar como banco en Estados Unidos, después de que le otorgaron dicho permiso en México; sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aún no permite que opere como banco en el país.

“La solicitud es una etapa de preparación que apoya la visión a largo plazo de Nubank de expandir su plataforma de banca digital, centrada en el cliente e impulsada por la tecnología, más allá de América Latina”, explicó.

La solicitud la realizó ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, señaló que esta iniciativa está alineada con la intención de la compañía de explorar futuras oportunidades internacionales, evolucionando su plataforma regional hacia un modelo global. Cabe señalar que la empresa tiene su origen en Brasil.

“Hoy, nuestro enfoque principal sigue siendo generar crecimiento en nuestros mercados existentes, donde continuamos viendo oportunidades sustanciales de expansión”, indicó David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings.

Añadió que esta solicitud les ayuda a “servir mejor” a sus clientes actuales radicados en el país y, en el futuro, a conectar con aquellos que comparten necesidades financieras similares y que podrían beneficiarse de sus productos y servicios.

De acuerdo con la financiera, la licencia bancaria nacional de la OCC respaldaría la capacidad de Nubank para “innovar de manera responsable” y escalar de manera eficiente en el mercado estadounidense, ofreciendo eventualmente cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.

Su subsidiaria Nu México recibió la autorización para convertirse en banco por parte de la CNBV en abril de 2025, y espera su aprobación final para operar.

“El propósito de Nubank sigue siendo impactar positivamente las vidas de las personas al ofrecer los mejores servicios financieros digitales de clase mundial”, indicó Cristina Junqueira, cofundadora, Chief Growth Officer de Nu Holdings y CEO del negocio en Estados Unidos.

“Si bien hay trabajo por delante, creemos que, al trabajar en estrecha colaboración con los reguladores, pronto estaremos en condiciones de expandir nuestra oferta al mercado estadounidense en general”, agregó

Nubank informó además que su Consejo de Administración del negocio en Estados Unidos estará compuesto por Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, quien se desempeñará como presidente del Consejo; Cristina Junqueira; Youssef Lahrech, expresidente y COO de Nu y actual observador del Comité de Auditoría y Riesgos de Nu; Brian Brooks, excontralor Interino de la Moneda y actual presidente y CEO de Meridian Capital Group; y Kelley Morrell, exdirectora general sénior de Blackstone, exchief Strategy Officer de CIT Group, exejecutiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y actual fundadora y socia de Highline Capital Management.

