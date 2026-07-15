Buró de Crédito borrará deudas en agosto 2026

La Sociedad de Información Crediticia borrará las deudas de las personas que se encuentran en Buró de Crédito, por lo que te compartimos cuáles son las que se quitarán de tu historial.

Ser alguien que se encuentra del Buró de Crédito no es significado de algo negativo, pues todas las personas que soliciten algún financiamiento tienen un historial dentro de la base de datos de la Sociedad de Información Crediticia.

Cuando las personas tienen un atraso de pagos o deudas sin pagar, esto puede representar un obstáculo al momento de pedir un nuevo crédito, por lo que conocer la situación del Buró de Crédito es importante.

¿Qué deudas del Buró de Crédito se borran en agosto?

De acuerdo con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, los registros negativos de las personas pueden eliminarse en plazos determinados conforme a la cantidad que se debe.

Deudas menores a 25 Unidades de Inversión, UDIS; aproximadamente 220 pesos: Se eliminan en 1 año

Deudas entre 25 y 500 UDIS; de hasta 4 mil 400 pesos mexicanos: Se eliminan en 2 años

Deudas entre 500 y mil UDIS; de hasta 8 mil 800 pesos mexicanos: Se eliminan en 4 años

Deudas mayores a mil UDIS pueden permanecer hasta 6 años, si no están en proceso judicial o implican fraude

Por tanto, en agosto se eliminará el registro negativo de aquellos adeudos que hayan cumplido con el plazo mencionado, pero estos solamente desaparecen de la base de datos de Buró de Crédito.

Los recordatorios financieros no son solo fechas de pago. Programa recordatorios para revisar tus suscripciones activas, detectar gastos repetidos y ajustar tu presupuesto antes de que el mes termine. Pequeñas revisiones frecuentes evitan sorpresas grandes. — Buró de Crédito (@BurodeCreditoMX) February 24, 2026

Esto quiere decir que la deuda continúa vigente, por lo que el acreedor deberá realizar el pago, aunque este saldo negativo ya no aparezca en el Buró de Crédito que funciona para que otras instituciones financieras lo consulten.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda tomas las siguientes medidas para mejorar la salud financiera y el historial de crédito:

Liquidar tus deudas vencidas: Prioriza las que tengan más tiempo de atraso

Negociar con la institución financiera: Algunas ofrecen convenios o descuentos

Evita los pagos mínimos: Estos generan intereses altos y alargan la deuda

Paga a tiempo tus servicios y créditos actuales

Solicita una aclaración si hay errores en tu historial: Puedes hacerlo directamente en el sitio del Buró de Crédito y deben darte respuesta en 29 días hábiles

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.