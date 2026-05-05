Matan a niño de 8 años por una deuda familiar

UNA DISPUTA por una deuda familiar dejó como saldo la muerte de un niño de ocho años, en Juchitán, Oaxaca, asesinado con disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el autor material fue un hombre identificado como un objetivo prioritario que utiliza el alias Gallo Huiini, quien está vinculado a delitos de extorsión, cobro de piso y sicariato.

El Tip: EL MARTES 21 de abril, dos obreros de la comunidad triqui fueron asesinados mientras se dirigían a su trabajo, en Santiago Juxtlahuaca.

Las investigaciones determinaron que el móvil de la agresión armada, ocurrida la noche del domingo 3 de mayo en la colonia Lorenza Santiago, sería una deuda económica que un familiar del menor fallecido sostenía con el agresor.

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Al no recibir el pago, Gallo Huiini habría acudido al domicilio para amedrentar al deudor y disparó contra la vivienda, con lo que hirió de muerte al niño y lesionó a una mujer adulta.

La fiscalía subrayó que el detenido es identificado como uno de los principales generadores de violencia en el municipio, por lo cual su detención representa un avance crucial para desarticular las células delictivas que operan en la región del Istmo de Tehuantepec.

“Con esta captura, la Fiscalía de Oaxaca reafirma su política de cero tolerancia ante delitos que vulneren la integridad de la niñez y reitera que la suma de capacidades con el Gabinete de Seguridad es la vía para garantizar la paz y la justicia en el estado”, destacó.

23 Años tiene el detenido por el homicidio del menor

El fiscal general del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que el detenido era un objetivo prioritario, ya que se le relaciona con otros delitos como la extorsión y cobro de piso.

“Está detenida una persona. Alrededor de las 10:30 de la noche, recibimos el reporte que una casa había sido producto de este ataque y que había fallecido un niño de ocho años y una persona adulta mayor que también está herida. En un operativo, se pudo detener a esta persona, presunto responsable. Tenemos plenamente acreditada su responsabilidad”, afirmó.

También reconoció que se debe trabajar más para reducir la incidencia relacionada con los homicidios dolosos, que se registran principalmente en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y la Costa.