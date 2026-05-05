Detienen en Coahuila a trailero con más de 700 kilos de marihuana

Detenido transportaba más de 700 kilos de marihuana en la carretera federal 54.

Autoridades federales detuvieron al conductor de un tractocamión en el que transportaba más de 700 kilogramos de presunta marihuana en el municipio de Saltillo, Coahuila.

El aseguramiento ocurrió el pasado 4 de mayo a la altura del kilómetro 310+410 de la carretera federal 54, que va de Saltillo a Coahuila, donde elementos del Gabinete de Seguridad interceptaron la unidad con características que coincidían con las de una ficha de búsqueda.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, tras dar seguimiento al vehículo y marcarle el alto, los efectivos realizaron una inspección y localizaron 43 cajas de cartón con mil 523 paquetes de plástico que contenían aparente marihuana.

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Las autoridades precisaron que el cargamento tenía un peso aproximado de 761 kilogramos. Además, se aseguraron dosis de metanfetamina, cuatro pipas de vidrio, un encendedor tipo soplete, un teléfono celular y el vehículo utilizado para el traslado de la presunta droga.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Marina, en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC.

En Coahuila, resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico, a través de la #AIC y la Policía Federal Ministerial, detuvieron a una persona y aseguraron más de 700 kg de marihuana que eran transportados en un camión de… pic.twitter.com/0Po9zgPQ1j — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 5, 2026

Dan prisión preventiva a integrantes de Los Malcriados 3AD detenidos con una tonelada de marihuana

En otro aseguramiento realizado el pasado 4 de mayo, pero en la Ciudad de México, autoridades incautaron más de una tonelada de aparente marihuana y detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una célula criminal vinculada con el grupo delictivo “Los Malcriados 3AD”.

Ocurrió en la colonia Lomas de Plateros de la alcaldía Álvaro Obregón, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Gabinete de Seguridad aseguraron un tractocamión sin placas ni engomado, acoplado a un semirremolque que transportaba mil 278 kilogramos de marihuana ocultos en 80 cajas de huevo.

Aseguramiento de más de una tonelada de marihuana en la alcaldía Álvaro Obregón. ı Foto: FGR

De acuerdo con estimaciones de las autoridades, el decomiso representa una afectación económica superior a los 15 millones de pesos para al crimen organizado y evitó la distribución de alrededor de 430 mil dosis en las calles.

Por estos hechos fueron detenidos José Roberto “N”, Jorge Alexander “N”, Javier Rodríguez “N” y José Armando “N”, quienes fueron trasladados al Reclusorio Norte , donde permanecerán en prisión preventiva.

La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que en los próximos días se definirá su situación jurídica por su posible participación en el delito contra la salud en su modalidad de transporte de marihuana, informó la FGR.

Los cuatro presuntos integrantes de Los Malcriados 3AD detenidos. ı Foto: Especial

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cehr