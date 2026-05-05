Marina del Pilar refuerza unidad para consolidar la transformación en Baja California.

Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en favor del bienestar de las y los bajacalifornianos, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda sostuvo una reunión con las y los alcaldes, las y los legisladores locales y federales, en la que se establecieron acuerdos para construir una agenda común de trabajo.

Durante la reunión, la mandataria estatal destacó que la unidad es un principio esencial del movimiento de transformación que vive el país, ya que permite responder con mayor eficacia a las necesidades de la población, especialmente de quienes históricamente han sido más vulnerados.

En ese sentido, resaltó que la coordinación con los municipios y el Poder Legislativo permite impulsar políticas públicas con enfoque social, orientadas a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de las familias bajacalifornianas.

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Reiteró que el compromiso de su administración se mantiene firme con los principios de la transformación, poniendo en el centro el bienestar del pueblo por encima de cualquier interés particular, al señalar que en este gobierno el poder solo tiene virtud cuando se pone al servicio de los demás y que primero están los más vulnerables.

En el encuentro se abordaron temas prioritarios como el fortalecimiento de la seguridad, el impulso a la obra pública y la continuidad de los programas sociales, con la suma de esfuerzos para dar resultados concretos a la ciudadanía.

Finalmente, Avila Olmeda reafirmó su disposición de mantener un diálogo permanente y constructivo con las y los representantes populares, en plena concordancia con las políticas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para seguir avanzando en un proyecto de gobierno que pone en el centro a las personas y trabaja todos los días por el bienestar de Baja California.

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JVR