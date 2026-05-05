Evelyn Salgado transforma a Guerrero con planeación, ordenamiento territorial y sustentabilidad.

Durante un encuentro con el sector de la construcción en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que el ordenamiento territorial es y ha sido una política de prioridad en su administración, impulsando el desarrollo urbano con obra pública bajo un modelo de desarrollo sustentable, seguro y con justicia social en todas las regiones del estado.

Desde la Sala de la República de Casa Guerrero, la mandataria estatal reconoció que durante años el crecimiento del estado se dio con instrumentos que ya no respondían a las necesidades actuales de las comunidades, por lo que su gobierno ha impulsado la actualización de estos mecanismos en la obra pública, con una visión de planeación a largo plazo.

“Impulsamos una política de ordenamiento territorial con participación y responsabilidad, para planear mejor el crecimiento de nuestras comunidades y orientar el desarrollo de Guerrero con una visión más sustentable, ordenada y segura”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Droga iba oculta en cajas de cartón Detienen en Coahuila a trailero con más de 700 kilos de marihuana

En este contexto, destacó el papel del sector de la construcción como aliado estratégico en la transformación del estado, reconociendo el trabajo de albañiles, ingenieros, arquitectos y trabajadores de obra que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias guerrerenses.

En el marco de esta conmemoración, la gobernadora entregó reconocimientos a servidores públicos por el cumplimiento de los objetivos institucionales, y subrayó que la obra pública en su administración tiene un enfoque social, priorizando las zonas históricamente olvidadas.

“Se trata de llevar obras a donde más se necesitan, a comunidades alejadas de la sierra, la montaña, la costa y la Tierra Caliente, con una visión que ponga en el centro a la gente”, afirmó la mandataria.

✨ En el marco del Día de la Santa Cruz, celebramos a quienes contribuyen al desarrollo de Guerrero con esfuerzo y dedicación. 🏗️



En un ambiente de tradición, fe y comunidad, entregamos reconocimientos al sector de la construcción y realizamos la bendición de la cruz. 🙌🏽



Hoy… pic.twitter.com/4ttc6fHJDG — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) May 6, 2026

Durante el encuentro, al que asistieron representantes de colegios de profesionistas, cámaras empresariales y asociaciones del ramo, también se celebró una misa oficiada por el sacerdote José Armando Vázquez Rodríguez, como parte de la tradición del sector constructor.

Evelyn Salgado destacó que su gobierno ha trabajado en las ocho regiones del estado con proyectos de infraestructura que buscan mejorar la conectividad, fortalecer servicios básicos, rehabilitar espacios públicos y dignificar entornos comunitarios.

Señaló que construir bienestar implica no solo ejecutar obras, sino planear con responsabilidad el crecimiento de municipios y comunidades, con una visión de futuro que garantice beneficios duraderos. “Lo que hoy estamos construyendo es para las futuras generaciones”, puntualizó.

Al evento asistieron la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; el director general de SICT Guerrero, Ricardo Alarcón; y la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, entre otros funcionarios y representantes del sector.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR