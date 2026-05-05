‘El deporte es una herramienta de transformación social’, asegura Ulises Mejía.

Con la participación de 32 equipos infantiles provenientes de distintos municipios del estado y representando a 16 países, este próximo sábado 9 de mayo arrancará en Zacatecas el “Mundialito Social”, una iniciativa impulsada por el diputado federal Ulises Mejía Haro en coordinación con el Club Deportivo Mineros de Zacatecas y su presidente Eduardo López Muñoz, con el objetivo de fortalecer el tejido social a través del deporte y generar espacios de desarrollo integral para la niñez.

La inauguración se realizará a las 12:00 horas en el EstadioCarlos Vega Villalba, teniendo como sede alterna la Unidad Deportiva Norte de la capital zacatecana. Participarán las categorías Diente de Leche, para niñas y niños de 8 y 9 años, y Coyote, de 10 y 11 años.

Durante la presentación del torneo, Ulises Mejía Haro destacó que este proyecto busca aprovechar el ambiente previo a la Copa del Mundo que organizará México por tercera ocasión, promoviendo la convivencia, el compañerismo y la detección de talento deportivo en las nuevas generaciones.

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“El deporte no solamente forma atletas, también forma disciplina, valores y comunidad. Hoy necesitamos fortalecer la cohesión social desde nuestras colonias, barrios y municipios, y el deporte es una de las herramientas más poderosas para lograrlo”, expresó el legislador federal.

Asimismo, señaló que este tipo de actividades permiten abrir oportunidades para niñas y niños mediante visorias deportivas y procesos de formación impulsados por el Club Mineros y otras instituciones deportivas.

“Queremos que las niñas y niños tengan espacios gratuitos donde puedan convivir, desarrollarse y soñar en grande. El Mundialito Social representa justamente eso: comunidad, identidad y oportunidades para nuestras juventudes”, agregó.

El torneo se desarrollará durante cinco sábados consecutivos bajo un formato de eliminación directa, iniciando el sábado 9 de mayo y concluyendo el próximo 6 de junio con las semifinales y la gran final en el Estadio Carlos Vega Villalba.

Durante la rueda de prensa participaron Iván Valdivia Torres, director de academias infantiles de Mineros Zacatecas; Manuel Ortiz, director de fuerzas básicas del club; Francisco Cortés Navia, promotor deportivo; y Cruz Cárdenas, enlace de sectores de Un Movimiento Honesto en la entidad, quienes coincidieron en la importancia de impulsar proyectos deportivos que contribuyan a reconstruir el tejido social y generar mejores entornos para la niñez.

“El Mundialito Social demuestra que cuando se unen sociedad, iniciativa privada, clubes deportivos y ciudadanía, se pueden construir proyectos positivos que impacten directamente en nuestras comunidades”, señaló Francisco Cortés Navia.

El acceso al torneo será completamente gratuito y forma parte de una estrategia de promoción deportiva y convivencia comunitaria alineada con la visión de impulso al deporte y bienestar social que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a nivel nacional.

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JVR