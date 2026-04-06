Seis entidades concentran 60% de la deuda de los estados del país

Deben 2.8 veces más que lo asignado a la SICT

Al cierre del cuarto trimestre de 2025, seis estados adeudaban 431 mil 636.29 millones de pesos, cifra que representó 60.12 por ciento del financiamiento total para entidades federativas, municipios y sus entes públicos. Esta cifra, además, es 2.8 veces superior que el presupuesto que se le asignó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en 2026 que fue de 153 mil 539.26 millones de pesos.

Cifras del Instituto Belisario Domínguez demuestran que el desempeño financiero de dichos estados comenzó a mermarse desde al menos dos administraciones anteriores.

El Dato: Al cuarto trimestre del año pasado, la deuda estatal como proporción de sus ingresos totales alcanzó 22.4%, 0.8 puntos menos que en 2024.

La comparación entre el monto asignado en la SICT y los de los compromisos estatales es importante, ya que, mientras la deuda podría limitar los recursos financieros de cada entidad, la misión de la dependencia es impulsar el desarrollo regional del país a través de mejorar la infraestructura de transportes, fortalecer la conectividad y facilitar el traslado de personas y bienes para elevar la productividad, competitividad.

De manera desagregada, según el “Reporte trimestral sobre la deuda de las entidades federativas y los municipios” del instituto perteneciente al Senado de la República, en el cuarto trimestre de 2025, la deuda de Nuevo León ascendió a 116 mil 591.16 millones de pesos, la más alta a nivel nacional y con un incremento de 9 mil 779.29 millones de pesos o una variación de 9.15 por ciento en la comparación anual, ya que en el mismo periodo del 2024 fue de 106 mil 811.87 mdp.

5.4 mil pesos fue la deuda por persona estatal en 2025

Nuevo León adeudó a la banca múltiple 51 mil 452.01 millones de pesos; a la banca de desarrollo, 44 mil 747.57 millones de pesos; realizó emisiones bursátiles por 300 millones de pesos y a otros, con 20 mil 091.58 millones de pesos.

La Ciudad de México, por su parte, registró una deuda de 107 mil 263.64 millones de pesos al cierre del año pasado, fue la segunda entidad con mayor endeudamiento, aunque en la comparación anual sólo aumentó tres mil 241.69 millones de pesos o 3.11 por ciento.

La mayor porción de su deuda es de la banca de desarrollo con 53 mil 811.96 millones de pesos, para la banca múltiple, 46 mil 451.68 millones de pesos; y para otros, sólo siete mil millones de pesos.

El Estado de México fue la tercera entidad con mayor deuda de financiamiento con un monto de 65 mil 224.94 millones de pesos al cierre de 2025; no obstante, es una de las entidades que sí redujo el monto de deuda a tasa anual, ya que, en el último trimestre de 2024 se ubicó en 67 mil 165.76 millones de pesos, es decir, mil 940.82 millones de pesos o 2.88 por ciento menos.

30.9 mil mdp fue la deuda total de los municipios en 2024

Del total de su deuda, de la banca múltiple son 39 mil 990.05 millones de pesos; banca de desarrollo, 18 mil 335.30 millones de pesos y emisiones bursátiles, seis mil 899.59 millones de pesos.

A su vez, Chihuahua registró una deuda de 58 mil 745.04 millones de pesos, la cuarta entidad con mayor endeudamiento, esa cifra tuvo un incremento de tres mil 909.84 millones de pesos o 7.13 por ciento a tasa anual.

Esta entidad tiene repartido su endeudamiento, a la banca múltiple corresponden 25 mil 988.21 millones de pesos; banca de desarrollo, 16 mil 454.44 millones de pesos y para emisiones bursátiles, 16 mil 302.39 millones de pesos.

Veracruz es la quinta entidad con una mayor deuda al situarse en 47 mil 676.10 millones de pesos, pero es de los estados que sí redujeron la cifra respecto al cuarto trimestre de 2024, en ese entonces, se situó en 48 mil 134.35 millones de pesos, es decir, 0.95 por ciento o 458.25 millones de pesos menos.

El Tip: En 2025 la tasa de interés estatal disminuyó 3.0 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año anterior.

La mayor cantidad de sus compromisos son con la banca de desarrollo por un monto de 33 mil 612.83 mdp, banca múltiple con 12 mil 720.48 millones de pesos y sólo mil 342.79 mdp con otros.

La deuda del financiamiento para entidades, municipios y sus entes públicos de Coahuila osciló en 36 mil 135.41 millones de pesos al término del cuarto trimestre de 2025, lo que significó una reducción de 5.39 por ciento.

Del total del adeudo de Coahuila, 21 mil 977.93 mdp fue con la banca de desarrollo; banca múltiple con 14 mil 155.22 mdp y otros, con 2.26 millones de pesos.

De las seis entidades, cuatro de ellas tuvieron el mayor nivel de endeudamiento per cápita: Nuevo León con 18 mil 950.8 pesos; Chihuahua, 14 mil 774.8 pesos; Ciudad de México, 11 mil 470.9 pesos; Coahuila con 10 mil 465 pesos; mientras que Veracruz alcanzó los cinco mil 876.30 pesos y el Estado de México, tres mil 666.60 pesos.

Asimismo, al cuarto trimestre del 2025, la deuda municipal sin sus entes se ubicó en 30 mil 018.7 millones de pesos, y sólo 38 municipios representaron 71.6 por ciento de ésta por un monto de 21 mil 493.6 milllones de pesos.

“El financiamiento municipal provino de la banca múltiple con 51.7 por ciento del total, seguido de la banca de desarrollo con un 42.1 por ciento, emisiones bursátiles con 4.5 por ciento y mediante otras fuentes con un 1.7 por ciento”, indicó el Instituto Belisario Domínguez.

De esos 38 municipios, seis son de Nuevo León; siete del Estado de México; uno de Veracruz, es decir, Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, General Escobedo y Juárez; Ecatepec, Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Nezahualcóyotl, y finalmente, Coatzacoalcos.