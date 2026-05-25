Exportaciones en abril alcanzan cifra récord de 72 mil 041.8 mdd

En abril, el valor de las exportaciones totales se ubicó en 72 mil 041.8 millones de dólares, la cifra más alta desde 1994; y significó un incremento de 32.6 por ciento en su comparación anual con cifras originales, de acuerdo con información de la Balanza Comercial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El incremento de las exportaciones mexicanas, en abril, fue por un alza en las no petroleras en especial por las manufactureras, seguido de las extractivas y de las agropecuarias.

En el cuarto mes del año, las exportaciones no petroleras totales alcanzaron los 69 mil 994.8 millones de dólares, es decir, crecieron 33.5 por ciento, impulsadas por ventas agropecuarias por un valor de 2 mil 229.8 millones de dólares y un alza de 0.1 por ciento; mientras que las extractivas se ubicaron en 2 mil 078 millones de dólares o 71 por ciento más que en abril de 2025 y las manufactureras representaron 65 mil 687 millones de dólares o 34 por ciento más en su comparación anual.

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Al interior de las manufactureras, las automotrices se ubicaron en 16 mil 566.8 millones de dólares o un incremento de 8.2 por ciento anual; no obstante, las no automotrices ascendieron a 49 mil 120.2 millones de dólares o un aumento de 45.8 por ciento si se compara con abril de 2025.

Sobre las importaciones totales, éstas se ubicaron en 67 mil 521.8 millones de dólares o un crecimiento anual de 24.1 por ciento, impulsadas por las no petroleras y en menor medida las petroleras, refirió el Inegi.

Las petroleras se ubicaron en 62 mil 779.1 millones de dólares, un alza de 26.4 por ciento, impulsadas por la compra de bienes intermedios con un valor de 54 mil 228.3 millones de dólares o un incremento anual de 29.8 por ciento.

Con lo anterior, en el cuarto mes del año, la balanza comercial tuvo un saldo de 4 mil 520 millones de dólares, es decir, México vendió más mercancías de las que importó.

“En abril de 2026, la información oportuna de comercio exterior registró un superávit comercial de 4 mil 520 millones de dólares. Dicho superávit se compara con el de 5 mil 932 millones de dólares reportado en marzo pasado”, añadió el instituto de estadística.

Asimismo, en el acumulado de los primeros cuatro meses del año, las exportaciones totales alcanzaron los 247 mil 627.8 millones de dólares o un incremento de 21.8 por ciento, impulsadas por las no petroleras con un crecimiento de 23.4 por ciento en su comparación anual.

Al interior de las no petroleras, las manufactureras no automotrices fueron las exportaciones que impulsaron la cifra acumulada, debido a que se ubicaron en 166 mil 777.5 millones de dólares o un crecimiento de 23.3 por ciento; mientras que las automotrices se ubicaron en 58 mil 915 millones de dólares y no mostraron variación alguna.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en abril 2026 se registró un superávit comercial de 4,520 millones de dólares (mdd).



▪️72,042 mdd #exportaciones

▪️67,522 mdd #importaciones



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FGR