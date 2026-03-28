Exportaciones crecen 15.8% a inicios de 2026

En el transcurso de febrero, las exportaciones contabilizaron 56 mil 851.1 millones de dólares, resultando en un incremento de 15.8 por ciento si es comparado con el mismo mes pero del 2025, de acuerdo con información de la Balanza Comercial de Mercancía de México (BCMM), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dentro de las exportaciones totales, el aumento de 15.8 por ciento en el lapso de referencia se explica por los artículos no petroleros, que sumaron 55 mil 364 millones de dólares, lo que significa un aumento de 17.5 por ciento a tasa anual; por el contrario, las exportaciones de mercancías petroleras alcanzaron mil 487.1 millones de dólares, marcando una baja de 24.2 por ciento en el miso periodo.

17.1% subieron las importaciones manufactureras a tasa anual

Por otra parte, las importaciones durante el segundo mes del año llegaron a 57 mil 313.9 millones de dólares, que deriva en aumento de 20.8 por ciento a tasa anual, impulsado principalmente por los bienes intermedios (aquellos insumos utilizados en la fabricación de un producto final), al contabilizar 46 mil 241.7 millones de dólares, abonando al indicador un incremento de 27.2 por ciento.

Al mismo tiempo, las importaciones de bienes de capital (objetos o equipos que se utilizan durante el proceso de producción de bienes o servicios) sumaron 4 mil 20 millones de dólares en febrero pasado, lo que significa una caída de 8.1 por ciento dentro de las importaciones totales.

El modesto desempeño en las exportaciones durante los primeros dos meses del años muestran una recuperación de las caídas registradas entre noviembre y diciembre del año anterior, impulsadas por el lado de los envíos no automotrices, indicó el área de análisis de Grupo Financiero Monex.

“A pesar de los diversos aranceles anunciados por Trump, en la práctica estos no se han cobrado en su totalidad, lo cual se mantiene como un factor favorable para México”, puntualizó Monex.