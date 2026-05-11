Utilidades: El dinero que puede salvar tus finanzas... o desaparecer en días

Mayo es uno de los meses más importantes para millones de trabajadores en México, ya que representa la llegada de una prestación esperada cada año: el reparto de las utilidades o la entrega de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
Aunque muchas personas ven este ingreso como un “dinerito extra”, el cual puede ser gastado de inmediato, especialistas recomiendan, en cambio, hacer una pausa antes de usarlo impulsivamente, ya que bien administrado puede convertirse en una herramienta para sortear algunos imprevistos.
- El Dato: El reparto de utilidades de manera obligatoria y formal se estableció el 31 de diciembre de 1962 durante la administración de Adolfo López Mateos.wt
El reparto de utilidades es un derecho constitucional establecido en el artículo 123 de la Constitución y regulado por la Ley Federal del Trabajo y su objetivo es reconocer la contribución de las personas trabajadoras en las ganancias generadas por las empresas.
Alza en turbosina de 103% presiona incremento de tarifas y reducción de rutas
La PTU se calcula con base en la declaración anual de impuestos que las empresas presentan ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el monto destinado al reparto equivale al 10 por ciento de la renta gravable de la empresa.
El monto otorgado se divide en dos partes, principalmente:
- 50 por ciento se reparte de acuerdo con los días trabajados durante todo el año
- Mientras que el otro 50 por ciento se distribuye conforme al salario percibido por cada trabajador
Además, la ley establece que el pago máximo para cada trabajador no puede exceder el equivalente a tres meses de salario o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, aplicándose siempre la cantidad que resulte más favorable para la persona trabajadora.
- El Tip: Aunque comúnmente se le conoce como “utilidades”, oficialmente esta prestación se llama Participación de los Trabajadores en las Utilidades o PTU.
¿Quiénes deben recibir utilidades?
Tienen derecho al reparto de utilidades las personas trabajadoras que hayan laborado al menos 60 días durante el ejercicio fiscal anterior, incluyendo:
- Trabajadores de planta y eventuales
- Madres trabajadoras en periodos pre y posnatales
- Personas con incapacidad temporal derivada de un riesgo laboral
- Extrabajadores que cumplan con el mínimo de días laborados
- Padres que hayan hecho uso del permiso de paternidad
¿Qué empresas están exentas del pago de las utilidades?
No están obligadas a pagar utilidades las empresas nuevas durante su primer año de operación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones públicas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, empresas con capital inferior al establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) según la rama de la industria y las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro y sin beneficiarios designados individualmente, además de:
- Directores, gerentes generales y administradores
- Socios o accionistas
- Personas trabajadoras del hogar
- Personas contratadas por honorarios sin relación subordinada
¿Cuándo deben pagarse?
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuerda que las fechas límite para el pago de utilidades en 2026 son:
- Del 1 de abril al 30 de mayo, para trabajadores de empresas
- Del 1 de mayo al 29 de junio, para aquellas personas que laboran para una persona física
Si el patrón o la empresa no realiza el pago correspondiente, las y los trabajadores pueden acudir a la Profedet para recibir asesoría gratuita.
- 28 mil y hasta 565 mil pesos, las multas por no cumplir
¿Qué hacer con las utilidades?
Especialistas en finanzas personales recomiendan no gastar automáticamente este dinero en compras impulsivas. La clave está en usarlo estratégicamente para fortalecer la estabilidad financiera.
1. Reducir deudas
La primera recomendación es liquidar o disminuir las deudas más costosas, especialmente aquellas relacionadas con tarjetas de crédito o préstamos con tasas elevadas, que son aquellas que más afectan a las finanzas familiares.
2. Crear un fondo de emergencia
Otro uso inteligente es construir un “colchón financiero” para enfrentar imprevistos como:
- Gastos médicos
- Desempleo
- Reparaciones del hogar o automóvil
- Emergencias familiares
Los expertos sugieren ahorrar entre tres y seis meses de gastos básicos. Destinar parte de las utilidades a este objetivo puede acelerar esa meta.
3. Hacer crecer el dinero
Las utilidades también pueden convertirse en una oportunidad para iniciar hábitos de inversión. Algunas opciones son:
- Abrir una cuenta de inversión
- Invertir en CETES Directo
- Utilizar instrumentos de ahorro en Sofomes reguladas
- Realizar aportaciones voluntarias a la Afore
Incluso cantidades pequeñas pueden generar rendimientos a largo plazo y ayudar a construir patrimonio.
Aunque muchas personas esperan las utilidades para realizar compras pendientes o darse un gusto, especialistas recomiendan encontrar un equilibrio entre disfrutar una parte del dinero y aprovechar otra para mejorar la salud financiera.
Después de todo, el reparto de utilidades no sólo es una prestación, también es un beneficio a largo plazo.