Utilidades: El dinero que puede salvar tus finanzas... o desaparecer en días

EL AHORRO debe ser uno de los principales destinos de la PTU

Mayo es uno de los meses más importantes para millones de trabajadores en México, ya que representa la llegada de una prestación esperada cada año: el reparto de las utilidades o la entrega de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Aunque muchas personas ven este ingreso como un “dinerito extra”, el cual puede ser gastado de inmediato, especialistas recomiendan, en cambio, hacer una pausa antes de usarlo impulsivamente, ya que bien administrado puede convertirse en una herramienta para sortear algunos imprevistos.

El Dato: El reparto de utilidades de manera obligatoria y formal se estableció el 31 de diciembre de 1962 durante la administración de Adolfo López Mateos.wt

El reparto de utilidades es un derecho constitucional establecido en el artículo 123 de la Constitución y regulado por la Ley Federal del Trabajo y su objetivo es reconocer la contribución de las personas trabajadoras en las ganancias generadas por las empresas.

La PTU se calcula con base en la declaración anual de impuestos que las empresas presentan ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el monto destinado al reparto equivale al 10 por ciento de la renta gravable de la empresa.

El monto otorgado se divide en dos partes, principalmente:

50 por ciento se reparte de acuerdo con los días trabajados durante todo el año

Mientras que el otro 50 por ciento se distribuye conforme al salario percibido por cada trabajador

Además, la ley establece que el pago máximo para cada trabajador no puede exceder el equivalente a tres meses de salario o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, aplicándose siempre la cantidad que resulte más favorable para la persona trabajadora.

El Tip: Aunque comúnmente se le conoce como “utilidades”, oficialmente esta prestación se llama Participación de los Trabajadores en las Utilidades o PTU.

¿Quiénes deben recibir utilidades?

Tienen derecho al reparto de utilidades las personas trabajadoras que hayan laborado al menos 60 días durante el ejercicio fiscal anterior, incluyendo:

Trabajadores de planta y eventuales

Madres trabajadoras en periodos pre y posnatales

Personas con incapacidad temporal derivada de un riesgo laboral

Extrabajadores que cumplan con el mínimo de días laborados

Padres que hayan hecho uso del permiso de paternidad

¿Qué empresas están exentas del pago de las utilidades?

No están obligadas a pagar utilidades las empresas nuevas durante su primer año de operación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones públicas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, empresas con capital inferior al establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) según la rama de la industria y las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro y sin beneficiarios designados individualmente, además de:

Directores, gerentes generales y administradores

Socios o accionistas

Personas trabajadoras del hogar

Personas contratadas por honorarios sin relación subordinada

¿Cuándo deben pagarse?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuerda que las fechas límite para el pago de utilidades en 2026 son:

Del 1 de abril al 30 de mayo, para trabajadores de empresas

Del 1 de mayo al 29 de junio, para aquellas personas que laboran para una persona física

Si el patrón o la empresa no realiza el pago correspondiente, las y los trabajadores pueden acudir a la Profedet para recibir asesoría gratuita.

28 mil y hasta 565 mil pesos, las multas por no cumplir

¿Qué hacer con las utilidades?

Especialistas en finanzas personales recomiendan no gastar automáticamente este dinero en compras impulsivas. La clave está en usarlo estratégicamente para fortalecer la estabilidad financiera.

1. Reducir deudas

La primera recomendación es liquidar o disminuir las deudas más costosas, especialmente aquellas relacionadas con tarjetas de crédito o préstamos con tasas elevadas, que son aquellas que más afectan a las finanzas familiares.

2. Crear un fondo de emergencia

Otro uso inteligente es construir un “colchón financiero” para enfrentar imprevistos como:

Gastos médicos

Desempleo

Reparaciones del hogar o automóvil

Emergencias familiares

Los expertos sugieren ahorrar entre tres y seis meses de gastos básicos. Destinar parte de las utilidades a este objetivo puede acelerar esa meta.

3. Hacer crecer el dinero

Las utilidades también pueden convertirse en una oportunidad para iniciar hábitos de inversión. Algunas opciones son:

Abrir una cuenta de inversión

Invertir en CETES Directo

Utilizar instrumentos de ahorro en Sofomes reguladas

Realizar aportaciones voluntarias a la Afore

Incluso cantidades pequeñas pueden generar rendimientos a largo plazo y ayudar a construir patrimonio.

Aunque muchas personas esperan las utilidades para realizar compras pendientes o darse un gusto, especialistas recomiendan encontrar un equilibrio entre disfrutar una parte del dinero y aprovechar otra para mejorar la salud financiera.

Después de todo, el reparto de utilidades no sólo es una prestación, también es un beneficio a largo plazo.