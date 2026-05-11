Alza en turbosina de 103% presiona incremento de tarifas y reducción de rutas

En un contexto en el que la turbosina representa hasta 40 por ciento de los costos operativos de las aerolíneas, el incremento de los precios de referencia de los energéticos, debido a la incertidumbre que generan los conflictos geopolíticos, comienza a hacer estragos en las aerolíneas nacionales e internacionales, las cuales enfrentan aumentos importantes que derivan en el cierre de algunas rutas, traslados de costos y hasta “aterrizajes forzosos” de algunas otras.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con cifras hasta marzo, el costo del litro de turbosina ronda los 23.70 pesos por litro, lo que significa un aumento de 82.3 por ciento en comparación con los 13 pesos por litro que valía en el mismo mes del año pasado, y 103.2 por ciento más que los 11.66 pesos por litro en febrero, cuando inició la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Dato: La crisis del combustible para aviones ya ha comenzado a nivel global y golpeará con más fuerza a Europa y Asia.

En su reporte del primer trimestre del año, Aeroméxico, la aerolínea bandera del país, señaló que el gasto operativo total, en el que se incluye el combustible, mano de obra, mantenimiento, servicios a pasajeros y a aeronaves, entre otros, alcanzó 1.2 mil millones de pesos, lo que refleja un incremento de 15.1 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

La compañía señaló que este incremento se debió, entre otras cosas, a los precios elevados de combustible como resultado de eventos geopolíticos desde finales de febrero. Sólo el combustible significó un aumento de 13.1 por ciento.

“En México, el efecto de los precios de la turbosina, ha venido un poco retardado, pero seguramente se va a tener que reflejar en los precios de los boletos en los siguientes días o semanas, y esto, por supuesto, que no es una buena noticia, para la industria y menos para los usuarios”, destacó en entrevista con La Razón, Carlos Torres, experto de la industria aérea.

El Tip: Las principales aerolíneas de pasajeros de Estados Unidos gastaron 5 mil 60 millones de dólares en combustible en marzo, un aumento de mil 830 millones de dólares.

La aerolínea de bajo costo, Volaris, sostuvo en su reporte trimestral que, aunque se enfrenta a un entorno de combustible más desafiante, los resultados del primer cuarto del año reflejan una ejecución disciplinada, fortaleciendo la calidad de los ingresos.

“Estamos respondiendo con agilidad ante la volatilidad en los precios del combustible, aprovechando la flexibilidad de nuestro modelo mediante ajustes de capacidad, optimización de la red y ajustes de precios selectivos”, señaló Enrique Beltranena, presidente y director general de la aerolínea en su reporte trimestral.

Las cifras de Pemex reflejan, además, que el precio alcanzado en marzo pasado (última cifra disponible) de 23.70 pesos por litro de turbosina, es el más alto, al menos desde 2021, ya que, en promedio, en 2022 se había registrado el costo más elevado de 18.49 pesos por litro, 28.1 por ciento menor a lo observado en marzo.

111 dólares por barril ha llegado a costar el referencial WTI

En el marco del Tianguis Turístico 2026, uno de los temas más mencionados fue el alza de la turbosina, ante ello, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez, afirmó que existe una mesa permanente de negociaciones, en la que participa Pemex, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero).

“Hay muy buenas iniciativas desde el Gobierno de México… y va a apoyar a las aerolíneas para que sus costos disminuyan”, dijo la funcionaria.

En ese mismo evento, Viva Aerobus, otra de las aerolíneas nacionales, adelantó que, debido al costo del combustible, la estrategia operativa de la compañía presentaría ajustes, entre ellos, la revisión y adaptación de la oferta de vuelos.

La Canaero sostuvo que el combustible es un tema “urgente”, por lo que han externado a diversas secretarías la necesidad de contar con algún apoyo como el que se observó en la pandemia de Covid-19.

“Definitivamente, el incremento en el precio del combustible está impactando mucho. Vemos ya los resultados en el mundo de aerolíneas que están ajustando sus redes, incrementando las tarifas aéreas, bajando aviones y bueno, México no es la excepción. Tenemos algunos cuantos casos, como Magnicharters”, señaló hace unos días Cuitláhuac Gutiérrez, presidente de Canaero.

La aerolínea mexicana Magnicharters anunció el cese de sus operaciones debido a, entre otras cosas, problemas operacionales adjudicados a problemas financieros, esta situación, se presume, también se vio agravada por los precios de la turbosina, la cual ya no pudo adquirir.

200 dólares por barril alcanzó el precio del combustible a nivel internacional

CRISIS INTERNACIONAL. Carlos Torres sostuvo que la crisis en las aerolíneas internacionales se explica porque en muchos casos, a las empresas ya se les acabaron las coberturas energéticas, obligándolas a hacer ajustes de capacidad en algunas de sus rutas.

El analista explicó que, incluso algunas empresas han realizado cambios un poco más drásticos, como poner en suspensión algunos equipos, sobre todo las aerolíneas estadounidenses, en donde ya empezaron a impactar en términos de precios, fundamentalmente en temas de equipaje.

En el caso de United Airlines, se anticipa que los precios de sus boletos podrían incrementar entre 15 y 20 por ciento, para compensar el aumento de los combustibles, de acuerdo con su director ejecutivo, Scott Kirby.

Air France señaló que esperaba un aumento de 2 mil 400 millones de dólares en su factura de combustible este año y anunció planes para aumentar los precios de los boletos de larga distancia, con un incremento de tarifas de cabina de 50 euros (59 dólares) por viaje de ida y vuelta.

Southwest Airlines pronosticó beneficios para el segundo trimestre por debajo de las expectativas y su director advirtió que la subida de los precios supondría un lastre de mil millones de dólares.