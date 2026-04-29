Con 55% más, Veracruz, el estado con más monto aprobado de deuda

ASPECTO de la sede del Congreso veracruzano, captado el pasado 23 de abril.

El gobierno de Veracruz comenzó el sexenio de Rocío Nahle con un notable incremento de 55 por ciento en el monto de contratación de deuda pública, heredado del cierre de la administración pasada.

De acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) del Inegi, entre 2023 y 2024, año este último en el que asumió las riendas del estado la mandataria morenista, la cantidad aprobada por el Congreso estatal para la contratación de deuda pública estatal y municipal pasó de ocho mil 908.5 millones de pesos a 13 mil 769.0 millones.

EL DATO: LOS CONGRESOS estatales del país aprobaron 10 mil 443.7 millones de pesos de deuda municipal en 2024, de los cuales 38.1 por ciento correspondió a Veracruz.

Con este nivel, Veracruz se convirtió en la entidad con la mayor cifra de endeudamiento público en todo el país, monto que representa 4.4 veces más que el de Sonora, que fue de tres mil 152.7 millones de pesos (mdp), y 82 veces más que el de Coahuila, de 168 millones, dos de los estados con estándares más elevados en este rubro.

56 Por ciento de legisladores de Veracruz corresponde a mujeres

El Congreso veracruzano aprobó la contratación de deuda pública estatal en 2024 por nueve mil 788 mdp, con lo cual se ubicó como el segundo en el país con los mayores recursos provenientes de dicha fuente de financiamiento.

EL TIP: DURANTE 2024, siete congresos aprobaron la con tratación de deuda estatal. El monto aprobado fue de 35 millones de pesos.

APLANADORA. Dos elementos normativos involucraron a los congresos estatales del país para el control de la deuda pública estatal, subrayó el censo del Inegi: la instauración de mayoría calificada y el establecimiento de límites a los montos o contratación de nueva deuda.

En el caso de Veracruz, su normatividad vigente aplicable no define explícitamente el requerimiento de mayoría legislativa calificada para la aprobación de deuda pública, por lo que retoma lo que establece la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política del país.

Dicho artículo establece que las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

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El Congreso de Veracruz está integrado por 50 diputados, de los cuales 33 son de Morena, seis del Partido Verde Ecologista de México y dos del Partido del Trabajo, 41 en total del bloque oficialista.

AYUNTAMIENTOS. El Inegi también reveló que, durante 2024, nueve congresos estatales aprobaron la contratación de deuda pública municipal.

En total, se aprobó la deuda de 300 municipios y el monto total fue de 10 mil 443 millones 709 mil 169 pesos.

En este rubro, el estado de Veracruz ocupó el primer lugar nacional, con tres mil 981 mdp aprobados por sus legisladores para la contratación de endeudamiento público canalizado a sus municipios.

Además, cinco de los 10 municipios con mayor nivel aprobado de deuda de todo el país son de Veracruz.

El municipio veracruzano con mayor deuda autorizada por el Congreso fue San Andrés Tuxtla, con 154.9 mdp. El ayuntamiento de Papantla reportó 120.7 mdp; Veracruz, 85.7 mdp; Las Choapas, 80.2 mdp, y Xalapa, 79.5 mdp.

QUEJAS. Otros datos que revela el CNPLE es que, durante 2024, se recibieron 536 denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de las personas servidoras públicas de los congresos estatales. Al comparar con 2023, las denuncias disminuyeron 16.1 por ciento.

En cuanto al estatus de las denuncias, 43.7 por ciento fue procedente, 21.3 por ciento estaba pendiente de atención y 16.2 por ciento fue improcedente.

Otro dato es que, durante 2024, se iniciaron 697 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por las personas servidoras públicas de los congresos estatales.

En el mismo periodo, se reportaron 677 investigaciones concluidas. De éstas, 66.6 por ciento correspondió a emisión del acuerdo de conclusión y archivo del expediente que correspondió.

MÁS MUJERES. Asimismo, durante 2024, mil 122 personas legisladoras se encontraban con estatus activo, de los cuales 54.3 por ciento correspondió a mujeres y 45.6 por ciento, a hombres, y solamente 0.1 por ciento, a personas no binarias.

Cabe mencionar que en 28 congresos el porcentaje de mujeres fue igual o mayor a 50 por ciento.

En cuanto al personal adscrito al cierre de 2024, fueron 13 mil 135 personas las que se desempeñaron como funcionarias en los congresos estatales, de las cuales 48.4 por ciento correspondió a mujeres y 51.6 por ciento, a hombres.

Respecto al rango de ingresos del personal de los congresos, 22.0 por ciento de las mujeres y 22.3 por ciento de los hombres tenían ingresos brutos mensuales de más de 35 mil pesos.

De los hombres, 20.2 por ciento y 19.3 por ciento de las mujeres reportaron percepciones de entre 15 mil y 20 mil pesos, mientras que 15.5 por ciento de hombres y 16 por ciento de mujeres señalaron que ganaban de 10 mil a 15 mil pesos.

ESCOLARIDAD. En cuanto al nivel académico, 52.9 por ciento de las mujeres y 50.6 por ciento de los hombres contaron con licenciatura o posgrado como último grado de estudios.

Mientras tanto, 3.3 por ciento de los hombres y 3.8 de las mujeres que conformaban los legislativos no contaron con ningún grado de escolaridad.

Con grados de preescolar, primaria y secundaria contaron 9.9 de los hombres y 7.5 de las mujeres trabajadores, y 16.4 de los hombres y 14.6 de las mujeres reportaron contar con preparatoria.