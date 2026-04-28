‘No podrán vernos divididos’, afirma Cuitláhuac García tras críticas a administración de Rocío Nahle.

El director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) y exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que respeta a la actual mandataria estatal, Rocío Nahle.

“No van a encontrar en mí, declaración o postura alguna que demerite a quien obtuvo millones de votos para ejercer democráticamente la titularidad del ejecutivo del estado por nuestro partido Morena”, dijo el exmandatario de Veracruz.

Además, envió un mensaje “a los de enfrente”: “No podrán vernos divididos, al menos de mi parte no”.

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Previamente, el padre de Cuitláhuac y líder izquierdista, Atanasio García Durán, denunció que en la actual gestión ha faltado visión, conocimiento del estado y voluntad política, además cuestionó el origen de la mandataria.

En tanto, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, reprobó “contundentemente” las declaraciones realizadas por el líder izquierdista.

“Siempre he sido respetuoso de la libertad de expresión; en esta ocasión ejerzo la mía y repruebo contundentemente las declaraciones del día de hoy de Atanasio García Durán”, aseguró actual funcionario estatal.

Como se puede corroborar en mis posturas públicas después de mi gestión estatal, he sido extremadamente respetuoso del actual gobierno en Veracruz. No van a encontrar en mí, declaración o postura alguna que demerite a quien obtuvo millones de votos para ejercer democráticamente… — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) April 29, 2026

En ese sentido, Cuitláhuac García Jiménez recordó que en Veracruz hay libertad de expresión, “pero no necesariamente todos estamos obligados a compartir esos puntos de vista”.

“Rocío y un servidor, como muchos, compartimos la lucha de un movimiento por recuperar el estado de Veracruz, ello forjó otra realidad política y una esperanza para el pueblo muy diferente a lo que nuestros antecesores habían dejado. Por lo que debemos seguir fortaleciendo nuestro movimiento para seguir transformando Veracruz”, concluyó el director general del CENAGAS.

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JVR