‘No descansaremos hasta consolidar la paz en todo Chihuahua’, asegura Maru Campos.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que su administración no descansará hasta consolidar la paz en todo el territorio estatal, tarea que desempeñará siempre en el marco de la ley y en coordinación con las instituciones dedicadas a fortalecer el Estado de derecho.

Al referirse al reciente desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, la mandataria lo calificó como un logro importante en la lucha contra el crimen en México.

Durante su participación en la ceremonia de Toma de Compromiso del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Delegación Delicias, que presidirá Javier Alvídrez Morales, dijo que el ejercicio más acabado de la soberanía, es garantizar condiciones de vida dignas.

“Calles seguras, certeza para los negocios y tranquilidad para las familias”, precisó la mandataria estatal ante representantes de la iniciativa privada, política y social de la región centro-sur del estado.

“Seguiremos enfrentando este cáncer con determinación, para evitar que las drogas contaminen nuestras comunidades. Es una responsabilidad moral y política que asumimos con toda decisión”, expresó.

Confirmó que, ante los señalamientos recientes las investigaciones continúan su curso. En ese sentido recordó que el Gobierno del Estado creó una Unidad Especializada para el caso, que ya reportó sus primeros resultados.

Reiteró que se mantendrá coadyuvancia con las indagatorias a cargo de la Fiscalía General de la República, al proporcionar información con transparencia y puntualidad para esclarecer los hechos ocurridos el 19 de abril, así como determinar sus causas y responsables.

“A las familias chihuahuenses les reiteramos que comprendemos nuestra responsabilidad irreductible de garantizar la paz. Es nuestro deber, pero también una responsabilidad patriótica”, sostuvo.

Además, enfatizó que Chihuahua ha demostrado históricamente su capacidad de salir adelante, por lo que su administración mantendrá firme el compromiso de avanzar, sin descanso, por la paz y el bienestar de las familias del estado.

En su intervención, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, agradeció a la titular del Ejecutivo por su presencia en el evento, un signo colaboración que hace mucha falta en México.

“México necesita mucho diálogo social y real. Un diálogo que nos lleve precisamente a la colaboración. Y ese diálogo es la mejor forma de enfrentar los retos que tiene hoy nuestro país en lo externo y en lo interno”, agregó.

En la ceremonia estuvieron presentes además el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez; la magistrada Diana Félix, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el coronel Juan Octavio Ortíz, comandante del 66 Batallón de Infantería y el presidente saliente de Coparmex Delicias, Héctor Iracheta.

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JVR