Puebla fortalece presencia turística con tres convenios en el Tianguis Turístico de Acapulco.

En el segundo día del Tianguis Turístico 2026, Puebla destaca con una oferta turística integral que impulsa experiencias únicas y fortalece su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del país, asimismo se consolida como el "Latido de México“, a través de la firma de tres convenios estratégicos que impulsan la promoción del estado a nivel nacional e internacional.

En materia de conectividad y promoción regional, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, firmó un convenio con la Secretaría de Turismo de Oaxaca, encabezada por Saymi Pineda Velasco, con el objetivo de impulsar la promoción turística ante la próxima apertura del vuelo directo entre Puebla y Huatulco, programada el 1 de junio a través de Volaris, para fortalecer el flujo de visitantes entre ambos destinos.

Hay que recordar que, en Acapulco, Puebla recibirá la estafeta para ser sede del Tianguis Turístico en el 2027. En este marco, la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, reconoció el esfuerzo conjunto de los gobernadores Salomón Jara Cruz y Alejandro Armenta Mier para impulsar y posicionar a ambas entidades como destinos estratégicos en el panorama turístico nacional.

También se concretó un acuerdo con la Secretaría de Turismo de Tabasco, enfocado en la promoción conjunta de ambos destinos, que permitan ampliar la oferta turística y atraer a más visitantes. Asimismo, se firmó un convenio con Viajes El Corte Inglés, con la final de posicionar a la entidad en más de 10 países, a través de una red de mil agencias de viajes alrededor del mundo.

Durante esta jornada, la delegación poblana conformada por más de 130 integrantes impulsó alianzas estratégicas, promovió su riqueza cultural, gastronómica y patrimonial, además de generar nuevas oportunidades que conectan al estado con mercados internacionales.

En este marco, signaron convenio con Viajes Palacio, la agencia de Palacio de Hierro especializada en el segmento premium, que incluye rutas personalizados, paquetes internacionales, cruceros y lunas de miel, con un alto nivel de servicio y asesoría especializada.

Anelliz Meza Hernández es productora de mezcal de la marca 60 Fierros, destacó que, en tan solo dos días de actividades, logró posicionar su producto en países como Japón y Colombia. “Existe un gran interés por llevar el mezcal poblano a sus territorios”, afirmó, al tiempo de anunciar que se encuentra en proceso de establecer un acuerdo de compra-venta a nivel internacional.

Por su parte, Fabián Martínez Herrera, representante de Vagabundos Tours de Tehuacán, señaló que el Tianguis Turístico es una plataforma clave para visibilizar la riqueza del municipio y fortalecer el turismo comunitario. Explicó que, a través de la Ruta Guardianes del Desierto, se promueven experiencias auténticas en comunidades locales, donde los visitantes pueden involucrarse directamente con la cultura y el entorno.

El Tianguis Turístico México 2026 se consolida como el principal encuentro del sector, al reunir a los 32 estados de la República, más de 8 mil asistentes, más de mil compradores internacionales provenientes de 17 países y más de 30 mil citas de negocio programadas, que lo convierte en una plataforma clave para el crecimiento y proyección del turismo en México.

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JVR