‘Necesario implementar un C5 hídrico y una policía hídrica’: Ulises Mejía.

En el marco del foro sobre política del agua, el diputado federal Ulises Mejía Haro participó en un espacio de diálogo con expertos, académicos y sociedad, donde se delinearon propuestas para consolidar un Plan Hídrico para Zacatecas con visión de largo plazo.

Durante su intervención, el legislador señaló que es momento de anticiparse a la crisis hídrica con una estrategia integral que contemple la construcción de la presa Milpillas, así como la rehabilitación y creación de más presas, bordos comunitarios y el desazolve de los existentes, con el objetivo de captar y aprovechar mejor el agua. Añadió que también es fundamental la limpieza de ríos y cauces, así como la transición hacia sistemas de riego más eficientes, dejando atrás el riego por inundación y apostando a la tecnificación del campo, junto con el uso de agua de transferencia mediante líneas moradas que conecten zonas urbanas con áreas de cultivo.

Ulises Mejía Haro destacó que la innovación debe ser un eje central del plan, incorporando sistemas de telemetría, el uso de energías renovables en los sistemas de rebombeo y plantas de tratamiento, así como la detección oportuna de fugas y la sustitución de tuberías obsoletas para reducir pérdidas y prevenir problemas de salud.

Por su parte, Ada Rebeca Contreras Rodríguez subrayó la importancia de fortalecer la planeación hídrica con base científica y datos actualizados, al señalar que la gestión del agua debe sustentarse en diagnósticos técnicos sólidos y en una visión de largo plazo que garantice su disponibilidad para las futuras generaciones.

José Ramón Grimaldo destacó la necesidad de modernizar la infraestructura y los sistemas de distribución, afirmando que no basta con contar con el recurso, sino que es indispensable mejorar la eficiencia en su conducción y uso, evitando pérdidas que hoy representan un reto significativo.

En tanto, Juan Francisco Carpio enfatizó el papel de la innovación tecnológica, al señalar que el aprovechamiento de nuevas herramientas para el reúso y potabilización del agua representa una alternativa viable para enfrentar la escasez, siempre acompañada de políticas públicas bien orientadas.

Asimismo, durante el foro se coincidió en la viabilidad de implementar modelos como el C5 hídrico, que permite monitorear en tiempo real la operación del sistema, así como la creación de una policía hídrica para proteger la infraestructura y evitar abusos en el uso del recurso.

El legislador zacatecano enfatizó que este esfuerzo debe ir acompañado de un cambio cultural, promoviendo desde las primeras infancias una conciencia real sobre el cuidado del agua, entendiendo que no se trata solo de infraestructura, sino de una responsabilidad compartida.

Ulises Mejía Haro destacó que este Plan Hídrico, construido desde la academia, expertos y sociedad, se alinea y fortalece la visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dentro de las acciones del Plan Nacional Hídrico, orientadas a garantizar el acceso al agua como un derecho.

Finalmente, agradeció a las y los panelistas por sus aportaciones, así como a la Universidad Autónoma de Zacatecas por su anfitrionía y por abrir este espacio de reflexión y construcción colectiva.

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JVR