CFE y Concanaco Servytur mejoran servicio eléctrico a negocios en México

Negocios y hogares mexicanos verán mejoras en el servicio eléctrico gracias a una nueva colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Ambas instituciones han acordado establecer mesas de trabajo permanentes y canales de comunicación directa para atender las necesidades del sector comercial y de servicios en todo el país.

Este acuerdo, resultado de una reunión entre Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, y Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur, busca fortalecer la coordinación institucional. La estabilidad del suministro eléctrico es crucial para la economía mexicana, especialmente para el comercio y los servicios, que generan millones de empleos y requieren una infraestructura robusta para su desarrollo.

La CFE, por su parte, implementa programas de mantenimiento y modernización de su infraestructura, incorporando nuevas tecnologías e invirtiendo en transmisión y distribución. Calleja Alor enfatizó que estas acciones buscan fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

“Estamos comprometidos con la mejora continua para que las empresas y las familias mexicanas cuenten con un servicio eléctrico eficiente y sin interrupciones”, afirmó la directora.

📄 #Boletín | La CFE y @Concanaco fortalecen la coordinación y acuerdan acciones en beneficio del sector comercial y de servicios.



Nuestra Directora General, @EmiliaCallejaA, y el Presidente de @Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, acordaron establecer mesas permanentes… pic.twitter.com/VQY2tqlhA6 — CFEmx (@CFEmx) July 15, 2026

Para Concanaco Servytur, este acercamiento es fundamental. Permite que las inquietudes de sus agremiados sean canalizadas directamente, asegurando soluciones más ágiles.

Se instalarán mesas técnicas con representantes estatales de Concanaco y personal de la CFE, foros clave para el intercambio de información y la atención oportuna a problemáticas regionales.

Adicionalmente, ambas instituciones impulsarán acciones conjuntas para fomentar una cultura de la prevención en el uso de la energía. Estas iniciativas se enmarcan en la estrategia del Gobierno de México, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar un suministro eléctrico estable y de calidad.

La CFE reafirma así su compromiso de comunicación cercana y trabajo coordinado bajo el lema “CFE Conectada Contigo”.

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MSL