CFE refuerza servicio eléctrico en Nuevo León; módulos atienden reportes.

Miles de hogares y negocios en Nuevo León ven restaurado su servicio eléctrico gracias a un operativo intensivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La empresa ha desplegado cuadrillas y establecido módulos de atención directa en municipios clave para agilizar la recuperación tras las recientes afectaciones climáticas que impactaron la región. Este esfuerzo busca garantizar la estabilidad del suministro para la población y la actividad económica del estado.

CFE atiende 1,414 solicitudes ciudadanas

La CFE ha atendido más de 1,414 solicitudes ciudadanas y ha reemplazado 62 transformadores de distribución, elementos cruciales para la estabilidad del suministro en diversas colonias. Además, se han instalado tres plantas de emergencia en servicios prioritarios como hospitales y sistemas de bombeo de agua, y se han sustituido cerca de 3,800 metros de cableado, así como reparado o cambiado 21 postes dañados. Estas acciones se complementan con un reforzamiento continuo de la red eléctrica en la entidad, que seguirá hasta una revisión integral de los circuitos.

La coordinación ha sido un pilar fundamental en esta contingencia. La CFE mantiene comunicación constante con autoridades estatales y municipales, y sostuvo un encuentro informativo con diputados de Nuevo León. En esta reunión, se detallaron los avances de los trabajos, la capacidad actual del sistema y los proyectos de inversión futuros. Se atendieron los planteamientos de los legisladores, reafirmando el compromiso de mantener canales de comunicación abiertos y transparentes para el beneficio de la comunidad.

Una intensa movilización de cuadrillas especializadas agiliza la sustitución de infraestructura dañada por los recientes fenómenos meteorológicos. ı Foto: Especial.

Para acercar sus servicios y facilitar la interacción con la población, la CFE ha instalado cinco módulos de atención ciudadana. Estos puntos están ubicados estratégicamente en el Palacio Municipal y el Parque Tolteca en Guadalupe; la Macroplaza en Monterrey; y el Parque Jesús Hinojosa y el Teatro de la Ciudad en San Nicolás de los Garza. Aquí, personal de la empresa recibe reportes, ofrece orientación y canaliza las solicitudes que requieren intervención inmediata de las cuadrillas en campo.

La CFE asegura que continuará trabajando de la mano con el gobierno estatal, los municipios y los representantes populares para atender las necesidades de la ciudadanía y consolidar el servicio eléctrico en Nuevo León. Los ciudadanos pueden reportar cualquier incidencia en el suministro eléctrico a través del número 071, las redes sociales oficiales de la CFE (@CFE_Contigo en X e Instagram, y @CFENacional en Facebook), o directamente en los módulos de atención instalados en la entidad.

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JVR