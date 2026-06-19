Monterrey entra a la historia del futbol: albergará el partido 1000 de los Mundiales

La ciudad regiomontana será escenario de un momento sin precedentes en la historia de los Mundiales.

Pocas ciudades pueden presumir haber sido escenario de un momento que cambió la historia del deporte. Este sábado, Monterrey se unirá a esa lista cuando el Estadio BBVA reciba el partido número 1000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, un acontecimiento que convertirá a la ciudad en protagonista de una de las páginas más simbólicas del torneo.

Aunque el calendario determinó que fueran Japón y Túnez los encargados de disputar el encuentro, el foco de la jornada estará puesto en el significado del escenario. Casi un siglo después de que se disputara el primer partido mundialista en Uruguay, será una ciudad mexicana la que albergue un nuevo hito en la competencia deportiva más seguida del planeta.

“El gigante de acero” quedará para siempre en la historia

El Estadio de Monterrey no solo será la sede de un partido más del Mundial 2026. A partir de este 20 de junio, su nombre quedará registrado como el recinto donde la Copa del Mundo alcanzó los mil encuentros oficiales en la edición 23 de la historia.

Para conmemorar la ocasión, la FIFA preparó una ceremonia especial antes del silbatazo inicial, además de un parche conmemorativo que utilizarán los protagonistas del encuentro. También se espera la presencia del presidente del organismo, Gianni Infantino, junto con otras personalidades invitadas para celebrar el momento.

El sábado se jugará el partido 1000 de las Copas del Mundo. Será el duelo entre Japón y Túnez, para el cual FIFA lanzará este parche conmemoraitvo. pic.twitter.com/nhYWEr3NXM — MrOFF (@MrOFFSIDER) June 19, 2026

El Mundial más grande también alcanza una cifra inédita

El partido 1000 llega precisamente en el primer Mundial con 48 selecciones, un formato que refleja la transformación del torneo desde sus inicios en 1930, cuando solo participaron 13 países.

Para la FIFA, que el encuentro histórico tenga como protagonistas a una selección asiática y otra africana representa el crecimiento del futbol fuera de sus centros tradicionales y la consolidación de un Mundial con mayor representación global.

El capitán de Túnez, Ellyes Skhiri, reconoció que formar parte del partido 1000 “es algo realmente simbólico”, pues representa el legado construido por generaciones de futbolistas que hicieron del Mundial el evento deportivo más importante del planeta.

Una noche que también dependerá del clima

La expectativa por el encuentro ha llevado a miles de aficionados a planear su asistencia al “Gigante de Acero” y a los distintos puntos de reunión habilitados en Monterrey. Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica lluvias durante gran parte del sábado en Nuevo León, el reporte indica que para las 22:00 horas, cuando está previsto el inicio del partido, las probabilidades de precipitaciones disminuirán considerablemente.

🚨🌎 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 El partido de Túnez vs Japón será el partido No. 1000 de la FIFA en una Copa Mundial. El presidente del comité de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina indicia que el árbitro del partido lucirá una camiseta especial. 🇹🇳🇯🇵 pic.twitter.com/lUpqC3Qayo — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 19, 2026

Con ello, todo apunta a que la ciudad podrá vivir sin contratiempos una noche destinada a quedar en la memoria del futbol.

Cuando el árbitro húngaro István Kovács marque el inicio del encuentro entre africanos y asiáticos, Monterrey dejará de ser únicamente una sede del Mundial 2026 para convertirse en el lugar donde la Copa del Mundo alcanzó uno de sus hitos más importantes.

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