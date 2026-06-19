Túnez vs Japón: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo F de la Copa del Mundo 2026

El Gigante de Acero será testigo de un partido que mezcla historia, urgencia y la lucha por mantenerse con vida en el Mundial.

La Copa Mundial de 2026 vivirá un momento sin precedentes este sábado, cuando Túnez y Japón se enfrenten en el segundo partido del Grupo F. Más allá de la importancia deportiva, el duelo quedará grabado en la historia como el encuentro número 1000 en la historia de los Mundiales, un hito que se celebrará en el Estadio Monterrey.

Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar en una fase de grupos que empieza a apretar. Japón busca consolidarse como uno de los equipos más sólidos del torneo, mientras que Túnez está obligado a reaccionar tras un debut complicado que lo dejó sin margen de error en su camino hacia la siguiente ronda.

El partido se presenta como una combinación de presión competitiva, con dos estilos distintos que prometen un duelo intenso en territorio mexicano.

¿Dónde ver EN VIVO el Túnez vs Japón?

Fecha: sábado 20 de junio de 2026

Hora: 22:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Monterrey

Transmisión: ViX

Posibles alineaciones de Túnez vs Japón

Túnez: Abdelmouhib Chamakh, Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Mohamed Amine Ben Hamida, Ali Abdi, Rani Khedira, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Elias Saad y Anis Ben Slimane.

Japón: Zion Suzuki, Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Daizen Maeda y Ayase Ueda.

¿Cuántas veces se han enfrentado Túnez vs Japón?

Africanos y asiáticos no registran enfrentamientos previos en Copas del Mundo, por lo que este duelo representa un cruce inédito en la historia del torneo. Ambas selecciones llegan sin antecedentes mundialistas directos, lo que añade un componente de incertidumbre al desarrollo del partido.

El encuentro en el “Gigante de Acero” no solo definirá posiciones en el Grupo F, sino que también quedará marcado por su valor histórico. Japón parte como ligero favorito por su rendimiento reciente, pero Túnez sabe que este tipo de partidos puede cambiar el rumbo de su Mundial en una sola jornada.

ice