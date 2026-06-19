Alemania vs Costa de Marfil: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo E de la Copa del Mundo 2026

El conjunto de Julian Nagelsmann llega tras una goleada en su debut, mientras que los africanos dieron la sorpresa con un triunfo ajustado ante Ecuador.

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en un duelo que promete alta intensidad dentro del Grupo E del Mundial 2026, con ambos equipos buscando asegurar su pase a los dieciseisavos de final. El partido se disputará este sábado en el Estadio de Toronto en una jornada clave que puede empezar a definir el liderato del sector.

El conjunto alemán llega con paso perfecto tras una contundente goleada 7-1 ante Curazao en su debut, mientras que los africanos sorprendieron con un triunfo ajustado de 1-0, pero valioso ante Ecuador. El choque enfrenta dos estilos distintos, pero igual de efectivos en este arranque mundialista.

¿Dónde ver EN VIVO el Alemania vs Costa de Marfil?

Fecha: sábado 20 de junio

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio de Toronto

Transmisión: ViX Premium

Posibles alineaciones de Alemania y Costa de Marfil

Alemania: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz.

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Costa de Marfil: Yahia Fofana, Guela Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Yan Diomande, Seko Fofana, Franck Kessié, Bazoumana Touré, Nicolas Pépé y Amad Diallo.

¿Cuántas veces se han enfrentado Alemania y Costa de Marfil?

Alemania y Costa de Marfil se han enfrentado en contadas ocasiones a nivel internacional, siendo su único antecedente registrado un partido amistoso disputado en 2009, el cual terminó empatado. Este nuevo duelo en un Mundial marca uno de los cruces más importantes entre ambas selecciones en su historia reciente.

El encuentro en Toronto se perfila como una verdadera prueba de fuego para ambos equipos. Los europeos busca confirmar su condición de favorita al título, mientras que los africanos intentará seguir sorprendiendo en un grupo que sigue completamente abierto y que podría definirse hasta la última jornada.

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