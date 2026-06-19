¿Ruptura en Portugal? Cristiano Ronaldo y João Neves desatan polémica durante el Mundial 2026

El empate ante República Democrática del Congo aumentó la presión sobre Portugal y abrió el debate sobre el liderazgo de CR7.

Las declaraciones de João Neves sobre el papel de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa desataron una fuerte controversia en pleno Mundial 2026.

A la frase del joven mediocampista se sumó un gesto de ‘CR7’ en redes sociales, donde dio “me gusta” a comentarios que cuestionaban a su compañero, alimentando aún más los rumores de tensión dentro del vestidor luso tras el empate ante República Democrática del Congo.

Portugal no tuvo el estreno esperado en la Copa del Mundo al igualar 1-1 frente a RD Congo, un resultado que dejó múltiples cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo y, especialmente, de su capitán. “CR7″ disputó todo el encuentro, pero pasó desapercibido en ataque y no logró romper una racha sin goles que ha sido motivo de debate entre la prensa y la afición portuguesa.

La frase de João Neves que incendió el debate

Al término del encuentro, João Neves fue consultado sobre el momento que atraviesa Cristiano Ronaldo y respondió con una declaración que rápidamente dio la vuelta al mundo.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”.

Aunque el mediocampista pretendía destacar el trabajo colectivo de Portugal, muchos aficionados interpretaron sus palabras como una falta de reconocimiento hacia el máximo goleador histórico de la selección.

La polémica creció horas después, cuando usuarios en redes sociales detectaron que Cristiano Ronaldo había dado “me gusta” a publicaciones que criticaban las declaraciones de João Neves. Sin hacer ningún comentario público, el gesto del delantero fue suficiente para desatar nuevas especulaciones sobre una posible incomodidad con su compañero.

La polémica llega hasta el entorno de João Neves

La discusión trascendió el terreno de juego y las redes sociales se llenaron de mensajes dirigidos contra João Neves. Incluso Magdalena, pareja del futbolista, recibió numerosos comentarios ofensivos por parte de aficionados portugueses, situación que la llevó a limitar las interacciones en sus publicaciones.

Mientras tanto, el seleccionador Roberto Martínez intentó rebajar la tensión y defendió públicamente a Cristiano Ronaldo después del empate.

“No tiene sentido sacar al máximo goleador del futbol mundial de un partido en el que se necesitan goles”, respondió el técnico cuando fue cuestionado por mantener al capitán durante todo el encuentro.

Pese al ruido mediático, la selección portuguesa volvió a los entrenamientos con normalidad y las imágenes mostraron a Cristiano Ronaldo trabajando junto al resto del plantel en un ambiente de aparente unidad.

Sin embargo, el foco seguirá puesto sobre Portugal en su próximo compromiso frente a Uzbekistán, donde no solo buscará su primera victoria del Mundial 2026, sino también dejar atrás una polémica que continúa creciendo dentro y fuera de la cancha.

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