Países Bajos vs Suecia: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego del Grupo F de la Copa del Mundo 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa con un duelo clave entre Países Bajos y Suecia, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que la escuadra que dirige Ronald Koeman viene de empatar con Japón a dos goles y dejar ir la victoria en su debut.

Por su parte, Suecia sorprendió al golear 5-1 a Túnez en su debut y con eso quedarse con el liderato del Grupo F. Un resultado que afectó directamente al conjunto tunecino, ya que decidieron despedir a su técnico al otro día.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Países Bajos vs Suecia

El partido entre Países Bajos y Suecia se jugará este sábado, 20 de junio del 2026, en el Estadio Houston, ubicado en la ciudad de Houston, Texas. El balón comenzará a rodar en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5. También estará disponible en TUDN, Azteca 7 y ViX Premium.

Fecha: sábado 20 de junio del 2026

Hora: 11:00

Estadio: Houston

Transmisión: Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX Premium

Suecia quiere seguir siendo líder de su grupo

El equipo dirigido por Ronald Koeman viene de igualar el marcador con Japón en su debut y dejar ir la victoria en los últimos minutos del compromiso en una jugada a balón parado, mientras que los de Graham Potter intentarán seguir con el gran ritmo en el torneo para dar la sorpresa en su grupo.

Este partido también representa una oportunidad para los suecos de ir por su segunda victoria de la Copa del Mundo del 2026, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Mundial 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta jornada dos no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas selecciones.

DCO