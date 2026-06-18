Harry Kane elogia a Raúl Jiménez antes del partido México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026

El delantero inglés comparó el estilo de juego del mexicano con el suyo en la Premier League.

En la antesala de la segunda jornada del Mundial 2026, el nombre de Raúl Jiménez volvió a tomar fuerza internacional tras recibir un reconocimiento directo de uno de los delanteros más importantes del futbol actual: Harry Kane.

El capitán de la selección inglesa habló sobre el atacante mexicano y no solo destacó su nivel, sino que lo colocó como un jugador con características similares a las suyas dentro del terreno de juego.

Durante una conferencia previa al debut de Inglaterra, el atacante del Bayern Múnich analizó el estilo del delantero del Selección Mexicana, resaltando su inteligencia táctica, su capacidad de asociación y su presencia constante en el área rival.

Kane subrayó que Jiménez es un “número 9” capaz de adaptarse al juego colectivo, bajar a recibir y, al mismo tiempo, ser decisivo en la zona de definición, cualidades que lo han consolidado en la Premier League.

QUE LE VAYA BIEN... PERO NO TAN BIEN 😅🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Harry kane habla sobre Raúl Jiménez, su paso en la #PremierLeague y su arranque en el #Mundial pic.twitter.com/HsHTUsNgOM — Claro Sports (@ClaroSports) June 17, 2026

Respeto con advertencia incluida

Aunque el inglés elogió su desempeño y le deseó éxito en el torneo, también dejó una frase que rápidamente llamó la atención en redes sociales: si ambos equipos llegan a enfrentarse en fases de eliminación, el respeto quedaría a un lado.

Kane reconoció que no le gustaría ver a Jiménez “demasiado bien” en caso de un posible cruce entre México e Inglaterra en el Mundial 2026.

Un mensaje que llega justo antes del partido del Tricolor

Las declaraciones cobran mayor relevancia porque México disputa este jueves un partido clave ante Corea del Sur, donde “El Lobo de Tepeji” apunta a ser una de las piezas fundamentales del ataque dirigido por el cuerpo técnico del Tricolor.

Su rendimiento será determinante en un duelo que puede encaminar la clasificación mexicana a la siguiente ronda.

El Mundial que conecta a sus figuras

Harry Kane fue protagonista en el debut de Inglaterra en el Mundial 2026, donde el equipo se impuso 4-2 ante Croacia en un partido de alta intensidad. El capitán inglés marcó un doblete y fue clave en la victoria, confirmando su rol como líder ofensivo de los “Tres Leones” desde el arranque del torneo.

Con ese desempeño, el capitán inglés igualó un récord histórico de goles en Copas del Mundo con la selección de Inglaterra, consolidándose como uno de los máximos referentes ofensivos en la historia del futbol inglés.

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