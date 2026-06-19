Brasil desde hace 48 años no inicia con dos juegos sin triunfo

Vini celebra el tanto que marcó el sábado pasado en la justa.

El empate contra Marruecos en su debut en Norteamérica 2026 puso a Brasil al borde de iniciar una Copa del Mundo con dos puntos por primera vez en 48 años, pues no comienza el magno evento con dos duelos sin victoria desde Argentina 1978.

En aquella edición, la Verdeamarela dividió unidades con Suecia (1-1) y España (0-0) y fue hasta la tercera jornada que pudo ganar, al imponerse 1-0 a Austria. Los dirigidos por Carlo Ancelotti enfrentan hoy a Haití en la segunda fecha del Grupo C, en partido a celebrarse en Filadelfia.

El Dato: Brasil es la única selección que ha participado en las 23 ediciones del torneo estelar de la FIFA. Su peor papel fue en Inglaterra 1966.

Los caribeños perdieron por la mínima diferencia frente a Escocia, pero dejaron buenas sensaciones en su presentación, por lo que no se espera que sean una presa del todo fácil para los sudamericanos, que de no ganar complicarían seriamente sus aspiraciones de terminar líderes de su sector.

El arranque con dos duelos sin ganar en Argentina 1978 no impidió que Brasil clasificara a la segunda fase, en la que quedó segundo detrás del conjunto anfitrión en la lucha por el pase a la final, tras victorias sobre Perú (3-0) y Polonia (3-1) y un empate sin goles con la Albiceleste, que se hizo del liderato y del boleto al duelo por el título por su mejor diferencia de goles, tras un polémico 6-0 ante Perú.

8 goles hizo Brasil en Qatar 2022

A pesar de que no pudo derrotar a Marruecos (1-1) en su primer cotejo en el torneo, la Canarinha alargó a 92 años su racha con debuts invictos en la justa. No cae en el arranque desde el 3-1 sufrido a manos de España en Italia 1934.

Danilo, defensa del Flamengo, reconoció que el Scratch du Oro se quedó corto en su estreno contra Marruecos, al tiempo que reconoció que selecciones como Francia y Argentina están un escalón arriba de ellos.

“Fue alarmante (la primera parte)”, dijo el veterano zaguero de 34 años. “Había grandes expectativas internas de hacer un gran partido, de dominar y ejercer una presión constante. Cuando ocurre lo contrario y el rival te genera varias ocasiones, la situación no es fácil de gestionar”.

El Tip: Ancelotti registra 7 partidos ganados, tres empatados y tres perdidos desde que asumió la dirección.

“Hay que conseguir equilibrio”, añadió. “Estábamos desbalanceados tácticamente y mentalmente”, dijo.

Danilo también fue franco por el presente de la Seleção. “Tenemos que ser claros: no tenemos la misma madurez que Francia o Argentina tienen hoy como equipo. Eso no quiere decir que no podamos hacer un buen papel; ganar una estrellita más sería maravilloso”.

Durante los entrenamientos esta semana, Carlo Ancelotti ensayó con diversas variantes para el 11 titular.

Se vislumbra un cambio de planteamiento, anticipándose eliminar al mediopunta para jugar con un delantero. Varios nombres de renombre podrían verse relegados al banco de suplentes como Raphina, Casemiro y Lucas Paquetá. Los tres fueron titulares en el partido de debut de su selección ante Marruecos, pero tampoco lucieron como lo hacen en sus clubes.

Por su parte, Neymar, quien vive su cuarta justa mundialista, quedó descartado para el segundo partido de Brasil debido a una persistente lesión en la pantorrilla, pese a que entrena al parejo.

La Confederación Brasileña de Futbol informó que el atacante no viajaría con el resto del plantel para el juego ante los Granaderos.

“Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”, señaló el organismo en un comunicado.

También se indicó que el jugador de 34 años continuará con su recuperación en las instalaciones del hotel.

Neymar volvió a los entrenamientos por primera vez el martes, realizando ejercicios de acondicionamiento físico. Un día después se sumó a sus compañeros para algunas partes de la sesión, recibiendo el aplauso de muchos de ellos cuando ingresó al campo.

El exBarcelona aún no participa en una sesión completa con el resto del equipo desde que se presentó a la selección mientras se recuperaba de una lesión en la pierna derecha.

Con la intención de disputar su cuarto Mundial, el “10” se sometió el lunes pasado a pruebas en la pantorrilla derecha para determinar el progreso de la lesión que sufrió mientras jugaba con Santos, el pasado 17 de mayo.

Los pentacampeones del mundo comenzaron su torneo el sábado con un empate 1-1 ante Marruecos en duelo por el Grupo C.

En Brasil hubo un amplio debate sobre si Neymar, cuyo primer Mundial fue en casa en 2014, debió ser convocado por el entrenador Carlo Ancelotti.

Se espera que pueda jugar para el último partido de la Fase de Grupos, pero ya tenían previsto, su ausencia.

Previo al arranque del campeonato, la Selección de Brasil no lucía como favorita para levantar el título, pues diferentes especialistas y exjugadores aseguraban que aún no se encuentra una generación que pueda marcar la diferencia en el equipo.

Pese a que muchos o la mayoría de los convocados de la Canarinha militan en el Viejo Continente, uno de los males que resaltan diversos medios de comunicación es que los futbolistas prefieren quedar se en su país que ir a Europa para buscar crecer profesionalmente y así sumar experiencia en su carrera.

Un reencuentro esperado

Por Enrique Villanueva

Marruecos buscará consolidar las buenas sensaciones que dejó el debut contra Brasil. Los Leones del Atlas chocarán con una Escocia que doblegó 1-0 a Haití para conseguir su primera victoria en un Mundial tras una espera de 36 años y quedar como líder del grupo.

Africanos y británicos se reencuentran 28 años después de su duelo en Francia 1998, también en fase de grupos, cotejo en el que los marroquíes se impusieron por un categórico 3-0 con goles de Salaheddine Bassir (2) y Abdeljalil Hadda.

Con un esquema en el que pobló el medio con seis mediocampistas, el técnico marroquí Mohamed Ouahbi hizo ver mal a Brasil.

El arquero observa el balón, el fin de semana. ı Foto: AP

La revelación del encuentro fue precisamente uno de esos volantes: Ayyoub Bouaddi. Con su desparpajo y entrega total, el chico de 18 años mareó a sus rivales más curtidos, como Casemiro.

A Escocia, una victoria en Boston le garantizaría el boleto a dieciseisavos de final de manera anticipada. Un descalabro­ no dejaría eliminados a los dirigidos por Steve Clarke, pero los obligaría a derrotar a Brasil o por lo menos rescatar un punto a los de Conmebol, pues en ese último escenario quedarían con cuatro puntos.

Un resultado adverso para los Leones del Atlas los pondría en predicamentos, pues llegarían con solamente un punto a su duelo de la tercera y última jornada ante Haití, a celebrarse el próximo miércoles 24 de junio.