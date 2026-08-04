México vs Panamá: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Campeonato Concacaf 2026 por el pase al Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 se prepara para uno de los partidos más importantes del año, ya que necesitan una victoria obligada si es que quieren seguir en la pelea por un boleto para participar en la siguiente edición de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles y quedarse con el pase para el Mundial de la especialidad el próximo año.

El conjunto que dirige Álex Diego se medirá ante su similar de Panamá, pero la escuadra nacional llega en mejor momento después de terminar la fase de grupos con tres victorias, nueve puntos de nueve posibles y sin goles en contra, así que son amplios favoritos para llevarse el boleto al Mundial Sub-20.

#Sub20 | ¡A un triunfo del Mundial! 👊

Panamá es nuestro próximo rival en el Campeonato de Concacaf. ¡Dejaremos todo por ese boleto! 🎟️#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/ZHEiQFoHdW — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 3, 2026

¿En qué canal pasan EN VIVO el América vs Santos?

El partido entre México y Panamá se jugará este miércoles 5 de agosto, en el Estadio Cuauhtémoc. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.

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Fecha : miércoles 5 de agosto

Hora : 20:00

Estadio : Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN y Disney+

La Selección Mexicana tendrá la ventaja de jugar en casa, ya que el partido se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc y lo pupilos de Álex Diego tendrán el apoyo de su gente para ganarse uno de los cuatro lugares en las semifinales del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

#Sub20| ¡Todos con México! 🇲🇽



No lo dudes más y vive un momento único apoyando a la Selección Nacional de México en estos Cuartos de Final del campeonato Sub20 de Concacaf. 👊🔥



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México quiere volver a disputar los Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana se ausentó de los Juegos Olímpicos de París 2024, esto por quedarse en el camino durante el Campeonato Concacaf Sub-20 tras caer eliminado a manos de Guatemala.

El conjunto mexicano está participando en el torneo internacional con un cuadro con gran nivel futbolístico y varios jugadores que ya son figuras en sus equipos en la Liga MX, como Hugo Camberos con el Guadalajara.

En caso de que México y Estados Unidos lleguen a la final, el pase a los Juegos Olímpicos se le daría al combinado azteca de forma inmediata, pero si las Barras y las Estrellas quedan fuera en cuartos de final o semifinales, el combinado nacional tendría que salir campeón del torneo para clasificar a Los Ángeles 2028.

DCO