Santiago Giménez jugaría Champions League; el poderoso equipo que seduce al mexicano

Al parecer la salida de Santiago Giménez del AC Milan es cuestión de tiempo, pues en últimas horas surgió información que coloca al delantero mexicano lejos de Italia, con todo listo para emigrar la Primeira Liga Portuguesa, otra liga de Europa y a un equipo que jugará Champions League.

Medios nacionales señalan que ya hay negociaciones entre el Milan y el Porto. El futuro del delantero azteca se puede definir en los próximos días y de concretarse El Bebote jugaría la mejor competencia a nivel de clubes, pues los Dragones jugarán la Liga de Campeones, cosa que el Milan no haría.

Información del comunicador Matteo Moretto dice que el Porto levantó la mano para hacerse de los servicios del jugador de la Selección Nacional de México y sería un pedido del entrenador Francesco Farioli, quien conoce al mexicano por el paso de ambos en Países Bajos.

Francesco Farioli dirigió al Ajax de Amsterdam y sufrió al Bebote, cuando este jugaba en el Feyenoord en la Eredivisie. Farioli vería con buenos ojos la llegada del azteca, pero no es la única opción, pues también habría recomendado a Troy Parrot, ariete del AZ Alkmaar.

¿Hasta cuándo se puede que definir el futuro de Santiago Giménez?

La nueva campaña de la Serie A inicia el 22 de agosto, pero el Milan debuta en el certamen un día más tarde visitando al Torino. Sin embargo, los clubes pueden cerrar contrataciones hasta el 11 de septiembre, cuando termina el mercado de fichajes de verano.

Eso significa que hasta esa fecha el destino de Santiago Giménez es un misterio, pues depende de muchos factores si el canterano del Cruz Azul se embarca una campaña más a defender los colores del segundo equipo más ganador en la historia de la Champions League.

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