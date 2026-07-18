Niño le pregunta a Santiago Gimenez qué le dijo Piero Hincapié y el Bebote revela toda la verdad (VIDEO)

Santiago Gimenez conduce el balón durante el México vs Ecuador de la Copa del Mundo 2026.

Santiago Gimenez fue cuestionado en un evento por un niño acerca de lo que le dijo Piero Hincapié en el duelo entre México y Ecuador correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Sorprendido por la pregunta del pequeño, el Bebote aseguró que puede revelar lo que le dijo el sudamericano.

“Desde que he estado aquí caminando en las calles en México todo mundo me pregunta lo mismo, pero no sé si tengas edad para saber lo que me dijo”, respondió en primera instancia el delantero del Milan, dejando entrever que el defensa del Arsenal le profirió insultos.

👀Un niño se atrevió a preguntarle lo que todos queríamos saber.

Durante un evento en México, cuestionaron a Santi Giménez sobre el tenso momento con Piero Hincapié en el partido contra Ecuador.

Giménez sorprendió con su respuesta y reveló la confesión que el jugador… pic.twitter.com/qk8vwm3yOd — FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) July 18, 2026

Santiago Gimenez prefiere guardarse lo que le dijo Piero Hincapié

Santiago Gimenez aseguró que entre los futbolistas existen códigos y por ese motivo reconoció que no puede revelar las palabras que le dijo Piero Hincapié en los minutos finales del México vs Ecuador en el Estadio Azteca.

“La realidad es que entre futbolistas tenemos códigos, lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Sé que si les digo aquí se va a volver viral, pero rompería un código. Entonces no puedo decirlo, así que perdón”, profundizó el delantero surgido de Cruz Azul.

De esta manera, Santiago Giménez puso fin a la polémica de lo ocurrido con Piero Hincapié en la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026, sin dar alguna señal de que eventualmente dé a conocer lo que le dijo el sudamericano, quien fue expulsado por haberse tapado la boca al momento de dirigirse al atacante del Tricolor.

El desempeño de Santiago Gimenez en el Mundial 2026

Santiago Gimenez no fue titular en ninguno de los cinco partidos que México disputó durante su participación en la Copa del Mundo 2026, pero tuvo actividad en cuatro de ellos.

El Bebote tuvo su primera participación en el 1-0 sobre Corea del Sur, duelo en el que ingresó a la cancha al minuto 80. En el 3-0 ante Chequia, el ariete del Milan jugó 27 minutos.

Javier Aguirre metió a Santiago Giménez en los últimos 16 minutos del cotejo contra Ecuador en el que ocurrió la polémica con Piero Hincapié. En los octavos de final frente a Inglaterra, el canterano de Cruz Azul jugó los último 29 minutos en la caída por 3-2, resultado que significó la eliminación del Tricolor. El Bebote no registró goles ni asistencias en el Mundial 2026.

EVG