Los mejores memes de la expulsión de Hincapíe por taparse la boca, ¿Qué le dijo a Santi Giménez?

Los mejores memes de la expulsión de Hincapíe por taparse la boca

El futbolista ecuatoriano Piero Hincapíe cometió un garrafal error este pasado martes 30 de junio, después de que se cubrió el rostro para al parecer insultar a Santiago Giménez en el partido México-Ecuador del Mundial 2026.

El jugador recibió una tarjeta roja por haber roto la Ley Vinicius, que impide a los participantes de torneos de la FIFA que se cubran con la a mano, el brazo o la camiseta al confrontar a un rival o al árbitro.

El momento en que ocurrió el altercado entre Santi Giménez e Hincapié dio mucho de qué hablar, no solo porque se aplicó la sanción respectiva, sino por la llamativa reacción del argentino naturalizado mexicano.

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Si bien no se sabe qué fue lo que dijo, la gente ya comienza a hacerse ideas de qué le dijo el ecuatoriano al jugador de la Selección Mexicana, a pesar de que se cubrió la boca para tratar de evitarlo.

Aunque seguramente permanecerá como un misterio, la gente ya se puso creativa y se imaginó que le pudo haber dicho cualquier cosa. Desde una amenaza, un insulto al país o quizás, un comentario positivo (muy poco probable, por cierto).

Los mejores memes de la expulsión de Hincapíe por taparse la boca ı Foto: Especial

Los mejores memes de la expulsión de Hincapíe por taparse la boca ı Foto: Especial

Los mejores memes de la expulsión de Hincapíe por taparse la boca ı Foto: Especial

Y sobre la reacción Santi también surgieron diferentes videos donde encontraban graciosa la forma en que el famoso decidió buscar al arbitro para informarle sobre la falta de su contrincante.

En ese sentido, señalaron que no tardó nada en buscar al arbitro para que le pusieran la tarjeta roja. Algo completamente comprensible, al tratarse de una situación de agresión verbal que rompe con el ideal del deporte.

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