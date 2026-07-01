Critican a Christian Nodal por ‘ignorar’ a Ángela Aguilar mientras celebraba el triunfo de México contra Ecuador | VIDEO

Critican a Christian Nodal por ‘ignorar’ a Ángela Aguilar mientras celebraba el triunfo de México contra Ecuador

La aparición de Christian Nodal y Ángela Aguilar en el partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador desató una nueva ola de críticas sobre la pareja, pues ahora señalan que el famoso tuvo un comportamiento descuidado hacia su esposa.

Recordemos que la pareja dio a conocer su relación en mayo del 2024 y solo un par de días después, se casaron en un viaje en Roma. La cercanía del suceso con el rompimiento entre el cantante de regional mexicano y su novia Cazzu, madre de su única hija hasta el momento, los convirtió en una de las parejas más criticadas de la farándula.

Cazzu se niega a hablar más de Christian Nodal y Ángela Aguilar ı Foto: IG: @cazzu y @angela_aguilar_

¿Nodal trató mal a Ángela Aguilar en partido del Mundial 2026?

Entre los señalamientos que han rodeado al famoso, aseguraban que Christian Nodal se iba a “aburrir” tarde o temprano de Ángela Aguilar, así como habría sucedido con Cazzu y Belinda, a quienes les hizo desplantes que quedaron grabados en video antes de su ruptura.

Un reciente gesto captado durante el partido del Mundial desató especulaciones de que el momento podría haber llegado, pues aseguran que hubo una actitud negativa por parte de ‘El Forajido’ hacia su esposa.

El clip dura apenas unos segundos pero dio mucho de qué hablar. En él, podemos ver a la pareja en el Estadio Azteca, donde también asistió Pepe Aguilar, María José y otras celebridades.

Y es que a pesar de que con La Josa mostró una buena actitud, en el momento donde aparece con su esposa, parece ser que ella trata de sumarse a la celebración con su esposo, mientras que él no le corresponde a los acercamientos que ella intentaba realizar.

En ese sentido, los usuarios en redes sociales criticaron por un lado a Ángela por insistir en acercarse (además de que recordaron que presumía su sangre argentina) y a Nodal por no haber celebrado junto a la cantante, pues al momento pareció que estaba desinteresado en ella.

“Cuando te emocionas abrazas bien fuerte a la persona de a lado y pues no se ve ni por eso que lo haga el Christian".

“El viernes es el partido de Argentina, ¿Qué hace ahí Angela?"

“JAJAJA y Nodal abrazando a otra”.

“Le hizo más caso a María José”.

“Ella ahuevo quiere abrazarlo y el vato quiere celebrar“.

A pesar de esto, cabe mencionar que en algunos otros clips donde ellos no son el foco, se les puede ver más cercanos, por lo que quizás simplemente se trató de un momento donde Nodal quiso celebrar solo y no un desplante para Ángela Aguilar.

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