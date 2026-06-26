Conductora expone a Nodal por ser grosero con ella: ‘A lo mejor no me quieres porque me llamo Belinda’

La conductora Belinda Urias reveló una mala experiencia que tuvo con el cantante de regional mexicano Christian Nodal durante la pandemia, donde aseguró que él se comportó “gachito” con ella.

Por otro lado, mencionó que Ángela Aguilar había tenido una actitud muchísimo más amable y que incluso trató de encontrar una manera para conciliar al cantante de regional mexicano con la conductora.

Christian Nodal lleva a Ángela Aguilar a Ecuador ¿a cantar o de vacaciones? (VIDEO) ı Foto: larazondemexico

Esto habría ocurrido durante la promoción de la canción Dime cómo quieres de Christian Nodal con Ángela Aguilar, una colaboración que dio mucho de que hablar en ese entonces y hasta ahora es uno de sus temas más conocidos.

La figura de Bandamax hablaba sobre artistas consagrados a quienes entrevistó antes de que ellos saltaran a la fama y cuando mencionaron a el intérprete de De los besos que te di, Belinda Urias no pudo evitar hacer un gesto peculiar.

“Ese tema no me lo toques”, pidió entre risas, lo que generó curiosidad por parte de los presentes sobre el motivo por el que no quería hablar del ex de Cazzu.

¿Qué pasó entre Nodal y Belinda Urias?

La presentadora asegura que su entrevista con ‘El Forajido’ ha sido una de las más incómodas que ha tenido en su carrera, cuándo lo entrevistó junto con Ángela Aguilar por su tema en conjunto.

“La verdad es que no se portó muy bien. Estaba en una silla de escritorio y se daba vueltas mientras yo le preguntaba y él, como niños chiquito, dando su vuelta”, recordó. Al notar el rechazo del cantante, la propia Ángela habría intervenido para responder las preguntas que el otro no quería abordar.

¡Nodal se MOLESTO con Belinda Urías! La presentadora comparte su experiencia y asegura que Ángela Aguilar fue muy educada con ella#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/0zXwGw4QCc — De Primera Mano (@deprimeramano) June 24, 2026

Eso no fue todo, pues la presentadora musical contó que años después de la mala experiencia coincidió con Nodal en un evento organizado por sus representantes y quiso abordar el tema con humor, sin obtener buenos resultados

"Cuando hicieron una comida para medios de comunicación, me pude acercar al compa y decirle: ‘Oye, tú te portaste muy gachito conmigo en una entrevista que hicimos en tiempos de pandemia’, cuando sacaron este sencillo con Ángela Aguilar”, contó.

Sin embargo, revivir el tema generó molestia en el cantante: “Se enojó mucho que le dijera. Como vi que se había molestado, le dije: ‘A lo mejor yo me pasé, ¿verdad?’ Pero dije: ‘Ay, a lo mejor no me quieres porque me llamo Belinda’. Y pues todavía se enojó“, señaló

La conductora apuntó que nunca fue su intención molestar a Christian Nodal y que desde entonces, no ha tenido la oportunidad de aclarar las diferencias con el cantante de regional mexicano.

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