El GROSERO error de Uruguay que le da a Cabo Verde su segundo gol en el Mundial 2026 (VIDEO)

Uruguay ganaba 2-1 a Cabo Verde en la cancha del Estadio Miami y un error de Mathías Olivera y Fernando Muslera le dio su segundo gol a los Tiburones Azules en el Mundial 2026, con lo que igualaron el tablero para buscar su segundo punto de la competencia.

La escuadra de Marcelo Bielsa tenía la pelota en su posesión con Mathías Olivera; sin embargo, el defensa del Napoli quiso mandar el balón a Sebastián Cáceres, equivocándose en el envío. La esférica le llegó a Hélio Varela, quien se quitó a Fernando Muslera y definió con el marco abierto.

El arquero Fernando Muslera también fue criticado tras el segundo gol de Cabo Verde, ya que el guardameta de Estudiantes de La Plata salió a querer despejar el balón con desesperación, cuando el defensa central Sebastián Cáceres aún alcanzaba llegar para realizar la cobertura.

¡GOOL DE CABO VERDE! ¡OSO MONUMENTAL DE URUGUAY! ⚽😨



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Cabo Verde marca sus primeros dos goles en un Mundial ante Uruguay

Uruguay es una de las selecciones que ha participado en múltiples ediciones del Mundial, mientras que Cabo Verde está realizando su primera aparición en el torneo de la FIFA y ha dejado grandes actuaciones.

Aunque no lograron marcarle a España, los Tiburones Azules sorprendieron a los charrúas con dos anotaciones para poner contra las cuerdas a los pupilos de Marcelo Bielsa, que no esperaban un planteamiento de este tipo por parte del conjunto africano.

Cabo Verde logró sus primeros dos tantos en una Copa del Mundo ante Uruguay; a pesar de que ambos fueron errores del conjunto sudamericano, los Tiburones Azules lo estuvieron intentando de inicio a fin en la cancha del Estadio Miami.

DCO