¡UNA LEYENDA! Vozinha recibe tremendo homenaje en Cabo Verde con una pintura del tamaño del Zócalo (VIDEO)

Vozinha es una de las figuras de este Mundial 2026. El portero de 40 años firmó una actuación excepcional en el debut de Cabo Verde ante España al sumar siete atajadas en los 90 minutos; su primera participación en una Copa del Mundo ya lo llevó a ser una leyenda de su país y ganarse un tremendo homenaje que sorprendió al mundo.

En Cabo Verde realizaron una pintura de Vozinha en una explanada; el arquero caboverdiano aparece con los brazos abiertos y detrás de él se puede ver la bandera de su región. La gente que asistió a ver este homenaje se quedó fuera de la pintura para presenciar la imagen de Vozinha y sacar algunas fotos con sus celulares.

El equipo de Vozinha terminó su contrato tras su actuación ante España

Vozinha es la nueva estrella de Cabo Verde y jugó su primer Mundial con su país con 40 años, un momento único para el arquero del Chaves de Portugal, ya que antes de ese compromiso era un desconocido al jugar en la segunda división del país europeo.

El Chaves de Portugal decidió terminar con el contrato de Vozinha, para que el arquero caboverdiano firme con cualquier otro club, incluso de primera división, ya que la Copa del Mundo es un gran trampolín para diferentes futbolistas, como ocurrió con James Rodríguez en 2014.

A Cabo Verde aún le quedan dos compromisos para terminar la fase de grupos y tendrán que enfrentar a una de las potencias de Sudamérica, Uruguay, esperando que Vozinha vuelva a tener una noche redonda con los tiburones azules.

DCO