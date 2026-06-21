Cabo Verde anota un GOLAZO de tiro libre y su primer tanto en un Mundial es ante Uruguay (VIDEO)

Cabo Verde está escribiendo historia y, en su primera participación en un Mundial, ya consiguieron sumar un punto y, en su cotejo ante Uruguay, convirtieron su primer gol en la historia de los Mundiales. Kevin Pina fue el encargado de poner arriba al conjunto de los Tiburones Azules sobre la escuadra de Marcelo Bielsa.

Cuando mejor lo pasaba Uruguay en el partido, Cabo Verde apareció en el campo de los charrúas ganando una falta en tres cuartos de cancha, una oportunidad que convirtieron de peligro. Kevin Pina decidió sacar un misil contra la portería de Fernando Muslera y, gracias a que la barrera se abrió, la pelota terminó colándose en la cabaña del cuadro sudamericano.

¡GOOOOL DE CABO VERDE! ¡GOOOL DE CABO VERDE! 🇨🇻 ¡HISTÓRICOOOOO!



Kevin Pina , de tiro libre, puso el 1-0. ¡Ya le están ganando a Uruguay! #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆



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Cabo Verde podría sorprender a las dos potencias del Grupo H

Cuando se dio a conocer a las cuatro selecciones del Grupo H, todo indicaba que España y Uruguay pelearían por el primer y segundo puesto del sector; sin embargo, tras el arranque del Mundial, todo ha sido diferente.

En la primera jornada, Cabo Verde logró sacarle el empate a España para sumar un punto a su cuenta personal y, en la primera parte ante Uruguay, están complicando el panorama para los charrúas, que tendrán que remontar el marcador si no quieren quedar fuera en fase de grupos.

Será un encuentro complicado para los pupilos de Marcelo Bielsa, ya que los Tiburones Azules demostraron en su debut que tienen una defensa ordenada y que no regala un espacio al rival, más la participación de Vozinha, que es una barrera bajo los tres palos.

DCO