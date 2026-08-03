LMB anuncia suspensión para Danry Vásquez tras ocasionar pleito campal en partido entre Toros y Acereros

La LMB anunció la suspensión para Danry Vásquez tras ocasionar la trifulca en el juego entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dio a conocer que Danry Vásquez, jardinero de los Toros de Tijuana, fue suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido luego de provocar una fuerte batalla campal durante el partido contra los Acereros de Monclova, duelo con sede en el Toros Mobil Park.

En el mismo mensaje, el organismo hizo énfasis en que reprueba el tipo de conductas y agresiones ocurridas en el tercer juego de la serie entre las franquicias de Baja California y Coahuila.

ℹ️ Comunicado de la oficina de la Presidencia Ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte. pic.twitter.com/gYpp3gpyiQ — Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) August 3, 2026

“La LMB Banorte reprueba este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia que no son compatibles con los valores de la Liga de juego limpio y respeto al rival, y que ponen en peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión”, se lee en el comunicado de la LMB.

LMB analiza sanciones contra otros jugadores tras batalla campal

En el mismo mensaje, la LMB reveló que estudia las conductas de los otros jugadores involucrados en la trifulca entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova para aplicarles las sanciones correspondientes.

“Por otra parte, la LMB Banorte se encuentra analizando las conductas antideportivas del resto de los jugadores en esta trifulca para proceder con base en el Reglamento de Sanciones vigente”, concluye el comunicado de la Liga Mexicana de Beisbol.

¿Quiénes fueron los otros jugadores expulsados por la bronca?

El venezolano Danry Vásquez fue uno de los cuatro expulsados que dejó la brutal pelea campal que ocasionó en la cuarta entrada del duelo entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova.

El pitcher Adonis Medina fue el otro jugador expulsado de los Astados, en tanto que Jecksson Flores y Ryan Hernández, quien acabó en el hospital, lo fueron por parte de La Furia Azul.

Danry Vásquez juega en la LMB desde 2018, cuando se sumó al roster de los Piratas de Campeche, dos años después de haber sido arrestado bajo sospecha de agresión y violencia doméstica luego de que cámaras lo captaron agrediendo a Fabiana Pérez, su entonces pareja, en una escalera del Whataburger Field, estadio de beisbol de ligas menores.

EVG