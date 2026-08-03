Él es Danry Vásquez, el pelotero que ocasionó la brutal pelea campal entre Toros y Acereros en juego de la LMB

Danry Vásquez durante un partido de la Serie del Caribe 2021 con Venezuela.

Danry Vásquez es un pelotero venezolano que en las últimas horas se hizo viral por ocasionar una brutal pelea campal durante el partido entre Toros de Tijuana, equipo en el que juega, y Acereros de Monclova en actividad de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Nacido en Ocumare del Tuy, en el estado de Miranda, es un jardinero de 32 años de edad que apenas en mayo de este año se unió a los Toros de Tijuana, equipo al que llegó procedente del Águilas de Veracruz, donde solamente tuvo 14 apariciones.

Esto es lo que pasó entre Toros y Acereros.



No tengo contexto pero Danry Vásquez no debería de jugar nunca más en la LMB.



Bajo ninguna circunstancia se puede permitir esto.



LAMENTABLE pic.twitter.com/IcKnqvdD7x — Eitan Benezra (@EitanBenezra) August 3, 2026

Los violentos antecedentes de Danry Vásquez

La de este año es la séptima temporada en la LMB para Danry Vásquez, quien en 2016, cuando formaba parte de los Astros de Houston de la MLB, fue arrestado bajo sospecha de agresión y violencia doméstica luego de que cámaras lo captaron agrediendo a Fabiana Pérez, su entonces pareja, en una escalera del Whataburger Field, estadio de beisbol de ligas menores.

Aquel suceso le dio la vuelta al mundo y marcó un punto de inflexión en la carrera del pelotero venezolano, quien, sin embargo, pudo mantenerse activo en diferentes ligas, llegando a la LMB en mayo de 2018 al ser adquirido por los Piratas de Campeche.

En México, Danry Vásquez también ha jugado para Rieleros de Aguascalientes, Tecolotes de los Dos Laredos, El Águila de Veracruz y los Toros de Tijuana.

🚨 | En el 2016 Danry Vásquez fue arrestado por agredir a su entonces pareja.



MLB lo suspendió, los Astros lo dejaron en libertad y, tras hacerse público el video en 2018, también fue despedido de su equipo en una liga independiente. Nunca llegó a debutar en las Grandes Ligas. https://t.co/qWx1Vm70hm pic.twitter.com/3mUvQw823j — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) August 3, 2026

Así fue la brutal bronca que Danry Vásquez ocasionó en la MLB

Danry Vásquez quedó atrapado entre la tercera y cuarta base en la parte baja del cuarto inning. Al no poder escapar ante la defensa de Rodolfo Amador enfureció y le propinó un golpe en la cara al jugador de los Acereros de Monclova.

Pero el conflicto no acabó ahí, pues pateó en el suelo al tercera base, hecho que derivó en que los integrantes de la banca de Acereros se metieran al campo para defender a su compañero de las agresiones del venezolano.

Se desató entonces una brutal batalla campal que dejó a varios heridos, uno de ellos Ryan Hernández, de los Acereros de Monclova, quien salió en ambulancia tras sufrir una fractura en el brazo.

Danry Vásquez y Adonis Medina, pitcher de los Toros de Tijuana, fueron expulsados, lo mismo que Jecksson Flores y Ryan Hernández por parte del equipo de Coahuila.

EVG