‘Diamantes de Paz’: realizan Clase Nacional de Beisbol y Softbol a nivel nacional

Clase Nacional de softbol y beisbol en las 32 entidades de la República.

El Sistema Nacional de Deporte Masivo (SINADE) llevó a cabo este domingo de manera simultánea en las 32 entidades del país la Clase Nacional de Beisbol y Softbol “Diamantes de Paz”.

En la Ciudad de México, la iniciativa “Diamantes de Paz”, impulsada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reunió a familias en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), en la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco y en el Deportivo Miguel Alemán de la alcaldía Gustavo A. Madero, para impartir la Clase Nacional.

Clase Nacional de softbol y beisbol se realizó en tres sedes en la Ciudad de México. ı Foto: Conade

El director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, encabezó la clase desde Yucatán, y destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “tiene el compromiso de que el deporte y la actividad física sean un derecho para todas y todos los mexicanos”.

“Esta Clase Nacional de Béisbol y Softbol “Diamantes de Paz” es posible gracias al trabajo en equipo de todas las instituciones involucradas y comprometidas con el impulso, fomento, desarrollo y difusión del deporte y la actividad física”, agregó.

Clase Nacional de softbol y beisbol en las 32 entidades de la República. ı Foto: Conade

“Diamantes de Paz” se impartió de manera gratuita y entre las actividades se realizó calentamiento previo con promotores de activación física, demostración y ejecución de fundamentos básicos de beisbol y softbol como bateo, pitcheo, recepción, lanzamientos, entre otros por más de una hora.

La iniciativa también es resultado de la coordinación con la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE) y la Liga Mexicana Beisbol (LMB), así como con los Órganos de Cultura Física y Deporte de las entidades y las alcaldías en la Ciudad de México.

cehr