Deportan a presunto tratante por explotación sexual en México y Estados Unidos

Una investigación que abarca siete estados del país y una ciudad de Estados Unidos llevó a la captura y proceso penal de José Luis “N”, acusado de trata de personas y explotación sexual agravada. La Fiscalía General de la República (FGR) logró su vinculación a proceso luego de que fue deportado por autoridades estadounidenses y entregado en la frontera de Tamaulipas.

Autoridades federales recibieron al imputado en el Puente Internacional Lincoln-Juárez, en Nuevo Laredo, tras una coordinación con la oficina de enlace de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en la Embajada de Estados Unidos en México. Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), junto con personal de Interpol México, concretaron su arresto y traslado ante un juez.

El expediente perfila una operación sostenida durante varios años. De acuerdo con la indagatoria, el acusado habría explotado sexualmente a una víctima desde hace casi una década en Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California y Oaxaca, además de Houston, Texas. Esa dinámica se mantuvo hasta julio de 2024, periodo en el que, según las autoridades, obtuvo ganancias económicas.

José Luis “N” fue entregado a autoridades mexicanas ı Foto: X @FGRMexico

Las pruebas reunidas también describen un entorno de violencia. La carpeta señala que el imputado agredía físicamente a la víctima cuando no entregaba el dinero exigido y la amenazaba con quitarle a sus hijos para someterla.

Con la orden judicial en curso, autoridades de ambos países coordinaron su localización y entrega en la frontera. En la audiencia inicial, la Fiscalía expuso los elementos reunidos en la investigación, lo que permitió al juez determinar que el caso debía avanzar a proceso penal.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, etapa en la que la FGR buscará robustecer el caso antes de llevarlo a juicio.

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LMCT