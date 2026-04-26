Ola de calor en México: ¿Qué estados se verán afectados este 27 de abril?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda de calor continuará en gran parte de la República mexicana, lo que propiciará un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso.

Además, la ola de calor en México mantiene una baja probabilidad de lluvia, y se espera que estas condiciones se mantengan durante toda la semana, a partir de este lunes 27 de abril.

El SMN precisó que una línea seca se extenderá sobre el noreste del país, esta entrará en interacción con la corriente en chorro subtropical lo que ocasionará chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos en el norte y noreste de Coahuila.

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Sistemas Metereológicos 26 de abril ı Foto: SMN

Ola de calor 27 de abril

Se pronostican temperaturas máximas mayores a 45 grados Celsius en el oeste de Durango; norte y centro de Sinaloa; suroeste de Michoacán; noreste de Guerrero, centro de Tamaulipas; sur de San Luis Potosí y el sur de Oaxaca.

Las regiones y estados que registran temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius son el sur de Sonora, suroeste de Chihuahua; sur y suroeste de Jalisco; sur de Morelos; norte y este de Coahuila; y el norte y este de Nuevo León.

También en noreste de Guanajuato, norte de Querétaro; norte de Hidalgo; norte y suroeste de Puebla; centro y sur de Veracruz; norte y oeste de Chiapas; Tabasco; norte y costa de Campeche; oeste y suroeste de Yucatán; y el oeste de Quintana Roo.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 27 abril ı Foto: SMN

En el sur de Baja California Sur; Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima; y el suroeste del Estado de México se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

Mientras que en la Ciudad de México y Tlaxcala se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius.

El frente frío número 47 se recorrerá en el norte del país y entrará en interacción con una línea seca en el noreste del país y con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en las regiones donde se mantiene la onda de calor.

Además, un canal de baja presión se registrará en el oriente y sureste del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México provocarán lluvias y chubascos en las regiones con onda de calor y en las zonas del centro y sur del país, incluyendo el Valle de México.

Recomendaciones para temporada de calor ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

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