UEFA advierte a FIFA de acciones legales por fallido plan de Gianni Infantino de privatizar el Mundial

Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, conversa con Gianni Infantino, titular de la FIFA, el 15 de mayo de 2025, en Luque, Paraguay.

La UEFA, el ente rector del futbol europeo, amenazó a la FIFA con emprender acciones legales por el fallido plan de Gianni Infantino de vender una participación en las futuras ganancias del Mundial a inversores privados, y afirmó que no debe destruirse ninguna posible prueba.

La propuesta, mantenida en secreto por Infantino, para recaudar 4,200 millones de dólares de inversores, entre ellos la firma de inversión neoyorquina de Joshua Kushner, fue abandonada a primera hora del sábado, días después de que la revelación en informes de prensa provocara una conmoción mundial.

La UEFA encabezó la reacción y el jueves sus 55 federaciones miembro se reunieron para acordar boicotear todos los eventos y competencias de la FIFA mientras la propuesta estuviera vigente.

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🚨⚽️ | La UEFA comunicó formalmente a la FIFA que analiza emprender acciones legales por el intento de privatizar derechos del Mundial mediante la filial FIFA Forward Enterprise. Además, exigió a Gianni Infantino conservar todos los documentos internos sobre el proyecto. pic.twitter.com/GcWFIZCGgd — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 3, 2026

Abogados de UEFA ponen sobre aviso a la FIFA

Ahora, los abogados de la UEFA han informado a la FIFA que el organismo europeo está “considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias derivadas de y en relación con el plan FFE (FIFA Forward Enterprise) propuesto por la FIFA y todos los asuntos relacionados”.

La carta, fechada el viernes y enviada por el bufete Dechert en Nueva York, fue vista el lunes por The Associated Press.

La misiva nombraba a 18 ejecutivos de la FIFA a quienes, según indicó, se les debe conservar datos, documentos y mensajes electrónicos como posibles pruebas. Entre ellos figuran Infantino, el director financiero Thomas Peyer, basado en Zúrich, y Arsène Wenger, el célebre técnico que es el jefe de desarrollo global del futbol en la FIFA.

“La UEFA les notifica formalmente que cualquier destrucción, eliminación, alteración, ocultamiento o pérdida de materiales relevantes tras la recepción de esta notificación —o tras cualquier fecha anterior en la que ustedes fueran, o razonablemente debieran haber sido, conscientes de que se preveían procedimientos— puede constituir destrucción de pruebas”, señaló la carta.

Europa busca un candidato para reemplazar a Infantino

La Federación Sueca de Futbol confirmó que la UEFA busca activamente “presentar un candidato alternativo” como presidente de la FIFA. La próxima elección está prevista para marzo.

La UEFA dio a entender el sábado que quiere poner fin a la presidencia de Infantino, que ya dura una década, al afirmar que había perdido la confianza del futbol mundial y que “ninguna opción debería descartarse”.

Horas antes, el suizo-italiano retiró la controversial propuesta que ofrecía a las 211 federaciones miembro de la FIFA pagos únicos de 20 millones de dólares cada una, con un plazo hasta mediados de septiembre para aceptarlos.

La escisión FFE, valorada por la FIFA en 20,000 millones de dólares, habría tomado el control de las operaciones comerciales y de torneos —las que generan ingresos— del organismo futbolístico al menos hasta 2038. Prometía más que duplicar durante ese periodo el dinero para desarrollo destinado a los 211 miembros, que ya, en la práctica, son propietarios del ente rector sin fines de lucro con sede en Zúrich.

EVG